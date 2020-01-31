Происшествия

Газета.RuГазета.RuMash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Недомогание почувствовали четырнадцать человек, у восьми из них температура тела превышает 39°C. Среди заболевших есть дети.
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Информация о температуре у китайцев в отеле Москвы не подтвердилась

Москва 2418:32

Депздрав сообщил о результатах осмотра 14 туристов из Китая в столичном отеле

Вечерняя Москва18:23

Депздрав: китайские туристы из отеля в Москве не госпитализированы

Газета.Ru18:03

Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве

РИА Новости17:44

Информация о высокой температуре у восьми китайцев из столичного отеля Four Seasons не подтвердилась

Агентство Москва17:27

Московские медики не нашли коронавирус у 14 китайских туристов

Московский Комсомолец18:15

В гостинице в центре Москвы 14 граждан Китая пожаловались врачам на недомогание

ТАСС17:50
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Политика

Помпео прибыл с визитом на Украину

RT на русском 16:23
Общество

В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса

Во всем Забайкальском каре действует режим повышенной готовности, а на всех территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу, введены особые карантинные меры.
РБК 21:09
Общество

Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией

В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Блокнот.ру 08:44
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Экономика

Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Ведомости 13:11
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 28 января в 03:45
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Политика

Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

РБК 13:45
Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Фармацевтический вестник 10:49
Политика

Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии

Пульс Хакасии 01:34
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru 15:55
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Росбалт 04:44
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru 08:15
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус 08:24
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
РИА Новости 20:19
Хоккей

«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
Inc-news.ru 13:59
Происшествия

Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

RT на русском 14:31
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Культура

Голливуд ввел новые правила для съемок в эротических сценах

Слово и Дело 17:45
Общество

В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Известия 14:24
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК 11:26
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

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Гаджеты

В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite

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Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

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РБК 06:58
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
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Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
ГЛАС.RU 11:01
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