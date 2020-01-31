Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Недомогание почувствовали четырнадцать человек, у восьми из них температура тела превышает 39°C. Среди заболевших есть дети.

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Экономика Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.

Здоровье Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Технологии Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.