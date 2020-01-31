Происшествия
Московский КомсомолецГруппа китайских туристов вызвала врачей в московский отель
Telegram-канал Mash сообщает о том, что группа туристов из Китая вызвала медиков в отель, который находится в самом центре Москвы возле Кремля. На место приехали семь машин скорой помощи.
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Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле пострадали два человека
Музыка
Илон Маск выпустил первую танцевальную песню
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев уволен после нескольких скандалов
29 января глава Чувашии Михаил Игнатьев был уволен со своего поста президентом Владимиром Путиным по причине «утраты доверия».
Происшествия
Управляющему пермского отеля, где погибли пять человек, грозит арест
В Перми следствие ходатайствует о заключении под стражу задержанного 30 января в аэропорту Екатеринбурга владельца мини-отеля «Карамель», где в ночь на 20 января погибли люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.
Здоровье
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Футбол
Ребров: «При Каррере все в „Спартаке“ кайфовали от того, что делали»
Голкипер "Спартака" Артем Ребров поделился мнением об экс-наставнике "красно-белых" Массимо Каррере:Массимо — вспыльчивый человек.
Политика
Великобритания в ночь с пятницы на субботу официально покинет Евросоюз
После эмоциональных дебатов законодатели проголосовали «ЗА». И уже 31 января Великобритания формально покинет ЕС.
Происшествия
Взрыв прогремел на заводе в Орловской области
Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Политика
В США прокомментировали транзит российского газа через Украину
США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой работе
Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Общество
Россиян предупредили о новом виде клопов
Политика
Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова
Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Армия и оружие
Польша купит у США 32 истребителя F-35
Польша в пятницу подпишет договор о покупке у США 32 истребителей F-35, сделка обойдётся Варшаве в 4,6 млрд долларов.
Политика
Глава корпорации «МиГ» возглавит по совместительству компанию «Сухой»
Ведомости пишут, что Тарасенко прекрасно знаком с компанией "Сухой", так как в 2005-2009 годах он был директором свободной дирекции "Сухого", а в 2014-2016 годах возглавлял "Гражданские самолеты Сухого".
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Политика
Кравчук объяснил свое заявление о «встрече» Сталина и Гитлера
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Шоу-бизнес
Друг принца Гарри рассказал о его волнениях из-за переезда в Канаду
Друг герцога Сассекского, потерявшего свой титул, рассказал о его волнениях из-за сложившейся ситуации.