Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГруппа китайских туристов вызвала врачей в московский отель

Telegram-канал Mash сообщает о том, что группа туристов из Китая вызвала медиков в отель, который находится в самом центре Москвы возле Кремля. На место приехали семь машин скорой помощи.
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Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве

РИА Новостивчера в 17:44

Депздрав рассказал об осмотре туристов из КНР в Москве

RT на русскомвчера в 17:56

В гостинице в центре Москвы 14 граждан Китая пожаловались врачам на недомогание

ТАССвчера в 17:50

Врачи выезжали к туристам из Китая, проживающим в московском отеле

News.ru01:53

Московские медики не нашли коронавирус у 14 китайских туристов

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Из отеля Four Seasons в Москве госпитализировали 14 китайцев

Телеканал 360°вчера в 17:11

Депздрав: китайские туристы из отеля в Москве не госпитализированы

Газета.Ruвчера в 18:03
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Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Армия и оружие

В ЛНР при обстреле пострадали два человека

Новости РуФокс вчера в 09:57
Музыка

Илон Маск выпустил первую танцевальную песню

Lenta.ru 02:36
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Политика

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев уволен после нескольких скандалов

29 января глава Чувашии Михаил Игнатьев был уволен со своего поста президентом Владимиром Путиным по причине «утраты доверия».
Ваши новости 00:00
Происшествия

Управляющему пермского отеля, где погибли пять человек, грозит арест

В Перми следствие ходатайствует о заключении под стражу задержанного 30 января в аэропорту Екатеринбурга владельца мини-отеля «Карамель», где в ночь на 20 января погибли люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.
REGNUM 03:05
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Футбол

Ребров: «При Каррере все в „Спартаке“ кайфовали от того, что делали»

Голкипер "Спартака" Артем Ребров поделился мнением об экс-наставнике "красно-белых" Массимо Каррере:Массимо — вспыльчивый человек.
Soccer.ru 03:32
Политика

Великобритания в ночь с пятницы на субботу официально покинет Евросоюз

После эмоциональных дебатов законодатели проголосовали «ЗА». И уже 31 января Великобритания формально покинет ЕС.
TV BRICS вчера в 08:28
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".
BFM.ru 03:00
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК вчера в 07:59
Экономика

Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске

Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Ведомости вчера в 15:50
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Российская газета 29 января в 21:00
Политика

В США прокомментировали транзит российского газа через Украину

США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика

Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК вчера в 07:12
Политика

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 23:39
Общество

Россиян предупредили о новом виде клопов

Lenta.ru 01:20
Политика

Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Армия и оружие

Польша купит у США 32 истребителя F-35

Польша в пятницу подпишет договор о покупке у США 32 истребителей F-35, сделка обойдётся Варшаве в 4,6 млрд долларов.
Клопс 00:53
Политика

Глава корпорации «МиГ» возглавит по совместительству компанию «Сухой»

Ведомости пишут, что Тарасенко прекрасно знаком с компанией "Сухой", так как в 2005-2009 годах он был директором свободной дирекции "Сухого", а в 2014-2016 годах возглавлял "Гражданские самолеты Сухого".
Военное обозрение 02:18
Футбол

Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.
RT на русском 03:28
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Политика

Кравчук объяснил свое заявление о «встрече» Сталина и Гитлера

НТВ 29 января в 08:14
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Друг принца Гарри рассказал о его волнениях из-за переезда в Канаду

Друг герцога Сассекского, потерявшего свой титул, рассказал о его волнениях из-за сложившейся ситуации.
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