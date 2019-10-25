Происшествия

ВесьмаВесьмаMash: солдат-срочник расстрелял 8 человек под Читой из-за дедовщины

Сегодня, в военной части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов убил 8 человек. Причиной расстрела под Читой могла стать дедовщина, - пишет портал Mash. Парень появился в воинской части N54160 четыре месяца назад, другие солдаты издевались над ним — часто и без видимой причины.
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Причиной расстрела солдат в российской воинской части назвали дедовщину

Lenta.ru10:13

Мстил за дедовщину: названа причина стрельбы солдата по сослуживцам под Читой

SM News10:05

Mash: солдат-срочник расстрелял 8 человек под Читой из-за дедовщины

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Солдат-срочник устроил стрельбу в Горном из-за дедовщины

Регион online10:06

Срочник мог расстрелять сослуживцев под Читой из-за дедовщины - СМИ

Ivbg.ru10:23

В Забайкалье в армии солдат расстрелял 8 сослуживцев из-за дедовщины

Kazanfirst.ru16:18
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Вашингтон
Армия и оружие

Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины

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Известия вчера в 17:01
Происшествия

Российский солдат расстрелял сослуживцев

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Топ-менеджер «Альфа-капитала» уволился после обвинений в избиении жены

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Газета.Ru 16:26
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Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
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Футбол

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В России появятся вагоны без хлопающих дверей

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ВСУ понесли санитарные потери на Донбассе.
Rusvesna.su 15:42
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Назван лучший фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови

Суть событий 23 октября в 08:14
Шоу-бизнес

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В апреле этого года британская артистка развелась с Саймоном Конескки. После разрыва с супругом звезда начала стремительно худеть.
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Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Глава ведомства уточнил, что рост инфляции, согласно прогнозам на следующий год, закрепится на уровне от 3% до 4%. Министр подчеркнул, что в течение последних шести лет в бюджетной сфере произошел существенный скачок роста заработных плат.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заступился за националистов батальона «Азов», который в США хотят внести в список террористических организаций, заявив, что его личный состав выполняет служебно-боевые задачи.
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Происшествия

В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца

Московский Комсомолец 09:05
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Газета Metro 10:29
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
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Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
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ВАЗ-2106 с маленьким пробегом выставили на продажу

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Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

Ранее Банк России по итогам заседания совета директоров впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 15:09
Армия и оружие

Появилось видео подготовки казни женщины протурецкими боевиками

В сети появилось видео подготовки протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) к казни женщины в Сирии.
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Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда вчера в 07:31
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Волож прокомментировал законопроект о значимых сайтах

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