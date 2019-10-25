Сегодня, в военной части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов убил 8 человек. Причиной расстрела под Читой могла стать дедовщина, - пишет портал Mash. Парень появился в воинской части N54160 четыре месяца назад, другие солдаты издевались над ним — часто и без видимой причины.

Mash: солдат-срочник расстрелял 8 человек под Читой из-за дедовщины

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