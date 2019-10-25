Происшествия
ВесьмаMash: солдат-срочник расстрелял 8 человек под Читой из-за дедовщины
Сегодня, в военной части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов убил 8 человек. Причиной расстрела под Читой могла стать дедовщина, - пишет портал Mash. Парень появился в воинской части N54160 четыре месяца назад, другие солдаты издевались над ним — часто и без видимой причины.
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Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
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Российский солдат расстрелял сослуживцев
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Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
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На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
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Происшествия
В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери
Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
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Бывший тренер «Спартака» дал неутешительную характеристику Шюррле
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Глава ведомства уточнил, что рост инфляции, согласно прогнозам на следующий год, закрепится на уровне от 3% до 4%. Министр подчеркнул, что в течение последних шести лет в бюджетной сфере произошел существенный скачок роста заработных плат.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Альбу» в баскетбольной Евролиге
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заступился за националистов батальона «Азов», который в США хотят внести в список террористических организаций, заявив, что его личный состав выполняет служебно-боевые задачи.
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В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца
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В Татарстане прохожий уколол женщину на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Авто
ВАЗ-2106 с маленьким пробегом выставили на продажу
Седан ВАЗ-2106 «Жигули» темно-зеленого оттенка продается одним из автомобильных салонов города Иваново.
Финансы
Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Ранее Банк России по итогам заседания совета директоров впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
Армия и оружие
Появилось видео подготовки казни женщины протурецкими боевиками
В сети появилось видео подготовки протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) к казни женщины в Сирии.
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Общество
Волож прокомментировал законопроект о значимых сайтах
Генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож считает, что власти, вероятно, услышали часть аргументов "Яндекса" относительно законопроекта о значимых сайтах.
Экономика
Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.