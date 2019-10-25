Сегодня во время пересменки солдат решил отомстить — и расстрелял обидчиков. Погибли 8 человек — 4 солдата-срочника, 2 контрактника и 2 офицера. В Минобороны считают, что причиной расстрела был нервный срыв, не связанный со службой.

Mash: солдат-срочник расстрелял 8 человек под Читой из-за дедовщины

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