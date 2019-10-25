Происшествия

ВесьмаВесьмаMash: солдат-срочник расстрелял 8 человек под Читой из-за дедовщины

Сегодня во время пересменки солдат решил отомстить — и расстрелял обидчиков. Погибли 8 человек — 4 солдата-срочника, 2 контрактника и 2 офицера. В Минобороны считают, что причиной расстрела был нервный срыв, не связанный со службой.
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Причиной расстрела солдат в российской воинской части назвали дедовщину

Lenta.ru10:13

Mash: солдат-срочник расстрелял 8 человек под Читой из-за дедовщины

Весьма12:42

Мстил за дедовщину: названа причина стрельбы солдата по сослуживцам под Читой

SM News10:05

Солдат-срочник устроил стрельбу в Горном из-за дедовщины

Регион online10:06

Срочник мог расстрелять сослуживцев под Читой из-за дедовщины - СМИ

Ivbg.ru10:23
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Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Вести.Ru 08:24
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Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Общество

Член правления «Альфа-Капитала» уволился после обвинений в избиении

Член правления «Альфа-Капитала» Евгений Живов больше не является сотрудником компании, сообщили РБК в ее пресс-службе.
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Строители показали Крымский мост с подсветкой

В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
РЕН ТВ 06:49
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Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%

Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
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Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
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Цена нефти Brent поднялась до $62

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.
ТАСС 14:53
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Александр Зинченко пропустит четыре-пять недель

Bookmaker-ratings.ru 10:13
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Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг

Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
РБК 14:54
Происшествия

Задержанного в Пулково за наркотики американца выдворят из России

Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду.
РБК 14:35
Политика

На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
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Ургант попросил Макгрегора вызвать Нурмагомедова на свою передачу

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Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
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Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Энергетика

Украина перевыполнила план по накоплению газа к зиме на 8%

Украина начала закачку газа 5 апреля 2019 года — тогда в ПХГ страны оставалось 8,745 млрд кубометров.
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В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
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Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

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ПФР рассказал, как делать добровольные взносы на пенсию

Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал на своем сайте информацию том, как можно делать добровольные взносы на пенсию.
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Участник перестрелки в Харькове взорвал гранату при виде полицейских

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Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
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«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Загитова рассказала, как расслабляется после тяжелых тренировок

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Перламутр справился после 80% предельной деформации

Команда исследователей заявила, что перламутр справился после 80% предельной деформацией.
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Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
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В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
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