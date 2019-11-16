Общество

Газета.RuГазета.RuMash: умер политик Никита Исаев

По данным Telegram-канала, Исаев возвращался на поезде в Москву из Тамбова и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но он умер еще до прибытия медиков.
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Mash: умер политик Никита Исаев

Газета.Ru02:46

Скончался директор Института актуальной экономики Никита Исаев

РИАМО02:46

Стало известно о смерти Никиты Исаева

Говорит Москва02:45

Умер Директор Института актуальной экономики Никита Исаев

Телеканал 360°02:43

Умер Никита Исаев: политик и колумнист «КП»

Комсомольская правда02:35

Умер экономист Никита Исаев

Lenta.ru02:33

С чувством выполненного долга: последний пост ушедшего политика Исаева

РЕН ТВ02:42
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Общество

В «Росбанке» сообщили о сбое с операциями по картам

В ночь на 16 ноября в работе сервисов «Росбанка» произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в колл-центре банка.
РБК 02:50
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике

БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
RT на русском 14 ноября в 13:54
Армия и оружие

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
RT на русском вчера в 22:44
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru вчера в 04:02
Экономика

Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год

Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.
Piter.tv вчера в 14:22
Происшествия

Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Известия 00:15
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной

Дмитрий Шепелев — российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске — рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой.
РИА Новости вчера в 17:17
Космос

Электромагнитной вспышке разрешили сопровождать слияние черных дыр

Астрономы выяснили, что слияния черных дыр могут сопровождаться вспышкой в электромагнитном диапазоне.
N+1 вчера в 07:56
Футбол

Румыния — Швеция 0:2

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швеции обыграла национальную команду Румынии со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе «Националь».
Чемпионат вчера в 16:36
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru вчера в 04:11
Политика

В Голландии подозревают Шойгу в причастности к гибели рейса MH17

Совместная следственная группа (JIT) опубликовала новые материалы, связанные с крушением МH17.
Piter.tv 14 ноября в 12:51
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 13 ноября в 06:54
Армия и оружие

На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом

Lenta.ru 14 ноября в 11:40
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Космос

Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Forbes вчера в 11:11
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Общество

Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»

Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
News.ru вчера в 04:15
Армия и оружие

Российские военные заняли базу США в Сирии

Телеканал отметил, что американцы покидали базу в спешке. Военным удалось найти личные вещи солдат и еду.
Государственные Вести вчера в 05:14
Политика

Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Сербский лидер Александр Вучич попал в больницу, пишут РИА Новости. Причиной госпитализации послужили проблемы с сердцем.
ПолитРоссия 02:48
Здоровье

Нарколог предупредил о вреде курения кальяна

Курение кальяна не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, и может привести к серьезным заболеваниям, рассказал Агентству "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев.
Москва 24 вчера в 11:14
Наука

В людях нашли новый неизвестный вирус

Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Lenta.ru 13 ноября в 13:01
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

РБК вчера в 08:39
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Главное