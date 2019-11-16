Общество
Газета.RuMash: умер политик Никита Исаев
По данным Telegram-канала, Исаев возвращался на поезде в Москву из Тамбова и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но он умер еще до прибытия медиков.
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Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
В «Росбанке» сообщили о сбое с операциями по картам
В ночь на 16 ноября в работе сервисов «Росбанка» произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в колл-центре банка.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
Армия и оружие
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Экономика
Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год
Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.
Происшествия
Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной
Дмитрий Шепелев — российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске — рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой.
Космос
Электромагнитной вспышке разрешили сопровождать слияние черных дыр
Астрономы выяснили, что слияния черных дыр могут сопровождаться вспышкой в электромагнитном диапазоне.
Футбол
Румыния — Швеция 0:2
В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швеции обыграла национальную команду Румынии со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе «Националь».
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани
Политика
В Голландии подозревают Шойгу в причастности к гибели рейса MH17
Совместная следственная группа (JIT) опубликовала новые материалы, связанные с крушением МH17.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Армия и оружие
На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом
Шоу-бизнес
Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Общество
Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»
Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
Армия и оружие
Российские военные заняли базу США в Сирии
Телеканал отметил, что американцы покидали базу в спешке. Военным удалось найти личные вещи солдат и еду.
Политика
Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Сербский лидер Александр Вучич попал в больницу, пишут РИА Новости. Причиной госпитализации послужили проблемы с сердцем.
Здоровье
Нарколог предупредил о вреде курения кальяна
Курение кальяна не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, и может привести к серьезным заболеваниям, рассказал Агентству "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев.
Наука
В людях нашли новый неизвестный вирус
Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.