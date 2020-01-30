Происшествия
Газета.RuMash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash. По данным источника, анализы подтвердили, что речь идет именно про это заболевание.
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Telegram-канал: в Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 15:53
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Происшествия
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Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
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«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
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Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
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В конце прошлого года Кузьмин оказался перед непростым выбором — остаться с любовницей Светланой Карпухиной, или вернуться к экс-супруге Екатерине.
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Пространство-время действительно вращается под действием массивных тел, как предполагали ученые.
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Общество
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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
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Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
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Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
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Комитет экспертов при правительстве Японии считает наиболее рациональным слить в океан в целом очищенную от радиоактивных веществ воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" или испарить ее в атмосферу.
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Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону
Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
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Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.