Происшествия

Газета.RuГазета.RuMash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash. По данным источника, анализы подтвердили, что речь идет именно про это заболевание.
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Больница в Москве не комментирует слухи о зараженном коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:52

Telegram-канал: в Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 15:53

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

Газета.Ruвчера в 15:15

В Москве у пациента диагностировали коронавирус — СМИ

REGNUMвчера в 15:45

У пациента московской больницы предварительно обнаружили коронавирус

News.ruвчера в 15:15

СМИ: в Москве у пациента одной из инфекционных больниц нашли коронавирус

Реальное времявчера в 15:58

Опровергнуто: коронавирус 2019-nCoV уже в Москве

Pravda.Ruвчера в 16:14
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Происшествия

СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке

Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие

В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных

Lenta.ru 28 января в 19:48
Общество

В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости

В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.
Газета.Ru 01:38
Политика

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
Lenta.ru 01:23
Футбол

Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
NewInform вчера в 07:06
Общество

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Газета.Ru 01:35
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Политика

Мишустин сегодня обсудит ЕАЭС в Алма-Ате

Сегодня, 31 января, председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.
Евразия Daily вчера в 23:49
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Оливер Стоун назвал США «империей зла»

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, считает, что Соединенные Штаты стали "силой зла".
ТАСС 01:11
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно обвенчался с супругой

В конце прошлого года Кузьмин оказался перед непростым выбором — остаться с любовницей Светланой Карпухиной, или вернуться к экс-супруге Екатерине.
StarHit.ru 29 января в 01:00
Космос

Эйнштейн был прав. Пространство-время вращается вокруг мертвой звезды

Пространство-время действительно вращается под действием массивных тел, как предполагали ученые.
ITZine.ru вчера в 16:13
Футбол

«Милан» потратит €15 млн на двух игроков

"Милан" намерен приобрести двух игроков к концу зимнего трансферного окна. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Газета.Ru 00:26
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Российская газета 29 января в 21:00
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

Культуромания вчера в 09:32
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru вчера в 05:12
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru вчера в 17:00
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
РИА Новости вчера в 20:19
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Общество

Эксперты предлагают слить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Комитет экспертов при правительстве Японии считает наиболее рациональным слить в океан в целом очищенную от радиоактивных веществ воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" или испарить ее в атмосферу.
ТАСС вчера в 23:41
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

Автостат вчера в 06:28
Экономика

ЦБ отобрал лицензию у московского банка

Центробанк России отобрал лицензию у московского АПАБанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Lenta.ru 01:44
Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Вести.Ru вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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