В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash. По данным источника, анализы подтвердили, что речь идет именно про это заболевание.

Происшествия СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.

Общество В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.

ЖКХ Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Политика Мишустин сегодня обсудит ЕАЭС в Алма-Ате Сегодня, 31 января, председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Оливер Стоун назвал США «империей зла» Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, считает, что Соединенные Штаты стали "силой зла".

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин тайно обвенчался с супругой В конце прошлого года Кузьмин оказался перед непростым выбором — остаться с любовницей Светланой Карпухиной, или вернуться к экс-супруге Екатерине.

Общество Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Общество Эксперты предлагают слить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан Комитет экспертов при правительстве Японии считает наиболее рациональным слить в океан в целом очищенную от радиоактивных веществ воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" или испарить ее в атмосферу.

Экономика ЦБ отобрал лицензию у московского банка Центробанк России отобрал лицензию у московского АПАБанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Происшествия Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".