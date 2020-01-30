Происшествия

Газета.RuГазета.RuMash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash. По данным источника, анализы подтвердили, что речь идет именно про это заболевание.
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Больница в Москве не комментирует слухи о зараженном коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:52

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

Газета.Ruвчера в 15:15

Telegram-канал: в Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 15:53

В Москве у пациента диагностировали коронавирус — СМИ

REGNUMвчера в 15:45

У пациента московской больницы предварительно обнаружили коронавирус

News.ruвчера в 15:15

СМИ: в Москве у пациента одной из инфекционных больниц нашли коронавирус

Реальное времявчера в 15:58

Опровергнуто: коронавирус 2019-nCoV уже в Москве

Pravda.Ruвчера в 16:14
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Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Росбалт вчера в 04:44
Происшествия

В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество

Руководитель одного из следственных отделов СУСК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:03
Авто

Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России

Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии.
Российская газета 03:48
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Музыка

Илон Маск выпустил танцевальную песню

ToDay News Ufa 04:47
Экономика

Безналичные траты жителей России превысили наличные расходы — Сбербанк

Безналичные платежи жителей России в четвертом квартале 2019 года впервые превысили траты наличными, сообщает 31 января Сбербанк.
REGNUM 03:31
Спорт

Дело о сексуальных домогательствах тренера к биатлонистке до сих пор не закрыто. Подробности нам рассказала сама спортсменка

В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Матч ТВ 03:30
Футбол

В Европе закрывается зимнее трансферное окно

За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.
BFM.ru 03:29
Политика

Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку

RT на русском 03:44
Авто

General Motors анонсировала электропикап Hummer EV

Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Автоновости дня вчера в 12:32
Здоровье

Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
News.ru 04:41
Политика

«Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина

Вести.Ru 04:03
Экономика

ЦБ подал иск на 195 млрд рублей к бывшим топ-менеджерам МИнБанка

В декабре ЦБ направил претензию бывшим топ-менеджерам и собственникам санируемого МИнБа с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. Крупнейшая доля МИнБа принадлежала семье Арсамакова.
Ведомости 02:20
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН 29 января в 00:34
Шоу-бизнес

Папарацци удалось сфотографировать беременную Анну Курникову

Во время прошлой беременности Анне Курниковой удавалось скрывать этот факт до самого момента родов.
Слово и Дело вчера в 19:44
Общество

В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля

Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Марийская правда вчера в 07:46
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

Как показало исследование, в России в конце 2019 года число несчастных и недовольных жизнью составило около 18% респондентов, число довольных - 42%.
Газета.Ru 00:23
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Здоровье

Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса

Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса В список вошли препараты против ВИЧ, гепатита и склероза.
Экспресс газета вчера в 04:07
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Политика

Стала известна зарплата Медведева на новой должности

Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
Городовой 00:25
Происшествия

Поножовщина на борту танкера в Азовском море попала на видео

Старший помощник капитана танкера, находившегося в Азовском море, нанес матросу несколько ударов кухонным ножом.
Lenta.ru 04:48
Политика

Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
REGNUM вчера в 14:57
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 01:55
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU вчера в 02:51
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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