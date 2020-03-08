с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве друга подростка. Мальчик был обнаружен и задержан в Пушкинском районе. В совершении преступления подозревается сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.

Политика Зеленский пообещал бороться за связанных с Россией украинцев Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Общество Пока в Ferrari действуют по плану Часть сотрудников команды уже находится в Мельбурне, многие вылетели сегодня, некоторые отправятся в Австралию завтра.

Кино Названы любимые фильмы российских женщин Как пояснено, проект "Кино Mail.ru" изучил предпочтения зрительниц и составил на их основе рейтинг, в который вошли "наиболее высоко и часто оцениваемые женской аудиторией ленты".

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Биатлон Логинов может пропустить заключительные этапы Кубка мира Российский биатлонист Александр Логинов заболел и может пропустить оставшиеся этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Футбол Антон Заболотный отказался давать комментарии пустоте В Инстаграме футболиста появилось видео, как он отказывается от комментариев, проходя по абсолютно пустой микст-зоне (если не считать стюардов и человека, снимающего видеоролик).

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Здоровье В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.

Общество Лукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Политика Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

Происшествия В Китае обрушилось здание отеля В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Здоровье Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.