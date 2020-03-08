Происшествия

ФедералПрессФедералПрессВ Петербурге задержан сын судьи, подозреваемый в убийстве подростка

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве друга подростка. Мальчик был обнаружен и задержан в Пушкинском районе. В совершении преступления подозревается сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщается
 на сайте Следственного комитета России.
РБК05:32

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Что грозит судье после убийства школьника в Колпино. Всем владельцам огнестрельного оружия то же самое

47 новостей10:40

СМИ: Сын судьи случайно выстрелил в голову своему другу

РЕН ТВвчера в 19:43

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убитого выстрелом школьника из Колпино

КП - Санкт-Петербург07:36

В Петербурге задержали сына судьи, подозреваемого в убийстве школьника

ТАСС05:49

Задержан несовершеннолетний подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге

Интерфакс05:20

Сына судьи, задержанного по подозрению в убийстве подростка в Колпино, привели на допрос

78.ru07:13

В Петербурге суд отправил домой 14-летнего подозреваемого в убийстве. Он не вернётся в квартиру, где погиб друг

Фонтанка.Ру12:56
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Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su 15:26
Политика

Зеленский пообещал бороться за связанных с Россией украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.
Известия 06:07
Армия и оружие

Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости 15:40
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Общество

В ВОЗ заявили, что коронавирус COVID-19 не исчезнет с приходом лета

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 марта текущего года в мире установлено порядка 100 тыс. заразившихся коронавирусом, из которых скончались свыше 3,4 тыс. человек.
REGNUM 06 марта в 13:14
Общество

Пока в Ferrari действуют по плану

Часть сотрудников команды уже находится в Мельбурне, многие вылетели сегодня, некоторые отправятся в Австралию завтра.
F1news.ru 12:36
Кино

Названы любимые фильмы российских женщин

Как пояснено, проект "Кино Mail.ru" изучил предпочтения зрительниц и составил на их основе рейтинг, в который вошли "наиболее высоко и часто оцениваемые женской аудиторией ленты".
Российская газета 05 марта в 12:48
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости 12:04
Биатлон

Логинов может пропустить заключительные этапы Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов заболел и может пропустить оставшиеся этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.
Чемпионат 15:16
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес

Стефанович раскрыл секреты Пугачевой на съемочной площадке

Как отмечает «Газета.ru», ранее Алла Пугачева рассказала о сделанных пластических операциях.
ФАН 06:21
Музыка

В Little Big заявили, что песня Uno к «Евровидению» отношения не имеет

Росбалт 11:48
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Волга-Медиа 05:14
Футбол

Антон Заболотный отказался давать комментарии пустоте

В Инстаграме футболиста появилось видео, как он отказывается от комментариев, проходя по абсолютно пустой микст-зоне (если не считать стюардов и человека, снимающего видеоролик).
Спорт день за днем 15:08
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 08:30
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК 13:10
Здоровье

В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
BFM.ru вчера в 04:52
Армия и оружие

Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса

РИА Новости 11:15
Общество

Лукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти

Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко.
News.ru вчера в 04:37
Политика

Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости вчера в 09:23
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

ГТРК Самара 09:03
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 13:00
Здоровье

Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса

В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
РБК 11:04
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 13:20
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Общество

Число жертв коронавируса в Италии увеличилось за сутки на 133 человека

В Италии за сутки скончалось 133 человека, заразившихся коронавирусом.
Москва 24 15:44
Общество

В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
ТАСС 15:34
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