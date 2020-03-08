Происшествия
ФедералПрессВ Петербурге задержан сын судьи, подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве друга подростка. Мальчик был обнаружен и задержан в Пушкинском районе. В совершении преступления подозревается сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета России.РБК05:32
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Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Политика
Зеленский пообещал бороться за связанных с Россией украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.
Армия и оружие
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
В ВОЗ заявили, что коронавирус COVID-19 не исчезнет с приходом лета
Как сообщало ИА REGNUM, на 6 марта текущего года в мире установлено порядка 100 тыс. заразившихся коронавирусом, из которых скончались свыше 3,4 тыс. человек.
Общество
Пока в Ferrari действуют по плану
Часть сотрудников команды уже находится в Мельбурне, многие вылетели сегодня, некоторые отправятся в Австралию завтра.
Кино
Названы любимые фильмы российских женщин
Как пояснено, проект "Кино Mail.ru" изучил предпочтения зрительниц и составил на их основе рейтинг, в который вошли "наиболее высоко и часто оцениваемые женской аудиторией ленты".
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительные этапы Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов заболел и может пропустить оставшиеся этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Шоу-бизнес
Стефанович раскрыл секреты Пугачевой на съемочной площадке
Как отмечает «Газета.ru», ранее Алла Пугачева рассказала о сделанных пластических операциях.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Футбол
Антон Заболотный отказался давать комментарии пустоте
В Инстаграме футболиста появилось видео, как он отказывается от комментариев, проходя по абсолютно пустой микст-зоне (если не считать стюардов и человека, снимающего видеоролик).
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Армия и оружие
Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса
Общество
Лукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти
Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Общество
Число жертв коронавируса в Италии увеличилось за сутки на 133 человека
В Италии за сутки скончалось 133 человека, заразившихся коронавирусом.
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.