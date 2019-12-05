Происшествия

Вести.RuВести.RuМашина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, автомобиль "Лада" сбил семью на нерегулируемом пешеходном переходе.
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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на пешеходном переходе в Зеленограде

Агентство Москва13:34

СК возбудил дело по факту ДТП на переходе в Зеленограде

Москва 2413:25

СК возбудил дело после ДТП в Зеленограде

ТАСС13:24

Уголовное дело возбудили по факту наезда на пешеходов в Зеленограде

Вечерняя Москва13:53

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

РБК15:06

Пятилетняя девочка скончалась после аварии Зеленограде

РИАМО13:26

Видео с места ДТП, где легковушка сбила женщину с детьми в Зеленограде

РЕН ТВ11:46
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В Бендерах пьяный водитель мопеда сбил на пешеходном переходе 4-летнего малыша

КП - Молдова11:02
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" аргументировать необходимость уменьшить тариф на транзит газа.
RuNews24.ru 02:23
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
REGNUM 17:09
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства.
Газета.Ru 07:24
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru 05:25
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Телеканал «Звезда» показал, как выглядит так называемый ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
Lenta.ru 10:43
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Экономика

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 15:45
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости 10:05
Общество

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
RT на русском вчера в 09:23
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета вчера в 05:12
Общество

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Политика

СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
РИА Новости 15:43
Технологии

Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10

В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
МонаВиста 13:28
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Футбол

Аллегри рассказал, когда вернется к работе

Итальянец отметил, что планирует вернуться к работе летом 2020 года.
ProstoProSport 17:00
Гаджеты

В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G

OAnews 06:21
Общество

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Вести.Ru 11:30
Политика

Представитель Юрия Луценко подтвердила его встречу с адвокатом Трампа

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко встретился с Рудольфом Джулиани — адвокатом главы США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь экс-руководителя надзорного ведомства Лариса Сарган.
News.ru 11:55
Спорт

Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК

Решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по возможным санкциям в отношении российского спорта будет обязательным для Международного олимпийского комитета (МОК).
ТАСС Спорт 09:18
Армия и оружие

Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России

RT на русском 10:18
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Экономика

Глава «Транснефти» не видит целесообразности в приватизации компании

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
ТАСС 16:11
Футбол

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
RT на русском 17:13
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru 03 декабря в 14:15
Космос

На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант

Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Московский Комсомолец 03:05
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Газета.Ru 08:17
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