В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, автомобиль "Лада" сбил семью на нерегулируемом пешеходном переходе.

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

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