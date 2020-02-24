Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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Немецкая прокуратура рассматривает случившееся на карнавале во Фолькмарзене как покушение на убийство

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На карнавале в Германии легковушка врезалась в толпу: среди 30 пострадавших дети и старики

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