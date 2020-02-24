Происшествия
Российская газетаНа карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Общество
В Японии умер старейший мужчина на земле
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 2500 человек
По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за последние сутки число жертв коронавируса составило 150 человек.
Футбол
Бензема поведал о плане на игру с «Манчестер Сити»
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поведал о плане на игру с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее
Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Гаджеты
HTC планирует выпустить первый 5G-смартфон
До конца текущего года тайваньская HTC планирует выпустить первый 5G-смартфоны HTC скорей всего будет использоваться аппаратная платформа Snapdragon.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Космос
NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Общество
Глава Росприроднадзора посетит Красноярск
Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.
Политика
Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
МИД Украины вызвал посла Сербии Аце Йовановича из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде.
Авто
В Улан-Удэ продают раритетный «Лэнд Крузер» 1982 года
Ярко-жёлтый раритетный "Лэнд Крузер" из Улан-Удэ попал в подборку самых крутых и интересных машин Портал Дром.ру. представил подборку из самых крутых и интересных машин которые выставлены на продажу.
Происшествия
В Пензенской области найдены тела четырех погибших
В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в многоквартирном жилом доме обнаружены тела четырех человек.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Наука
Ученые рассказали, как избавиться от седины без краски для волос
Гарвардские ученые открыл способ, который позволяет избавиться от досадного признака старения организма.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.