Происшествия
Вести.RuМашина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de. ЧП произошло днем 24 февраля, когда водитель универсала Mercedes-Benz пытался проехать по тесной улице.
Читать в источнике
Оценить182
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
Космос
Чего стесняются предки «Хаббла»
Американский относится к типу KH-11, журналисты расшифровывают название как Key Hole («Замочная скважина»), такой впервые отправился в космос в 1976 году и предназначен для оптической разведки.
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Политика
Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году
В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
Армия и оружие
США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Американский эсминец USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море, сообщает пресс-служба ВМС США.
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Здоровье
В Минздраве рассказали об опасных для здоровья профессиях
Работники IT-сферы и учителя болеют чаще представителей других профессий.
Экономика
Работа по привлечению инвесторов из Китая в ОЭЗ на Байкале возобновится после карантина
Привлечение инвесторов из Китая в проекты в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии возобновится после снятия ограничений из-за нового коронавируса, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) Леонид Петухов.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Общество
В России засекретят личные данные и аттестаты некоторых школьников
Как сообщает издание, засекретить данные могут, если школьник является потерпевшим, находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном деле.
Общество
Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
Кино
Якутская кинокомпания представила свои фильмы на европейском кинорынке
Якутская кинокомпания ART Doydu представила свои фильмы на крупнейшем европейском кинорынке (EFM) в рамках Берлинского кинофестиваля, который проходит с 20 по 27 февраля, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на официальную страницу кинокомпании.
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Происшествия
В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими
Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
Экономика
На новом предприятии в Тулуне начнут выпускать продукцию из дикоросов
Предполагается создать в Тулуне предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов.
Экономика
ДЭК обновила рейтинги сахалинских исполнителей коммунальных услуг
На сайте ПАО ДЭК размещены рейтинги добросовестных потребителей, а также неплательщиков за электроэнергию из числа сахалинских исполнителей коммунальных услуг (управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих многоквартирный жилой фонд), имеющих на 1 февраля просроченную задолженность.
Авто
Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»
Czinger 21C станет первым автомобилем компании, а в дальнейшем они планируют выпустить трековую модификацию гиперкара.
Политика
В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН
Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Футбол
Футболист «ПСЖ» Тиаго Силва пропустит три недели из-за травмы бедра
Силва получил повреждение в матче чемпионата Франции с "Бордо", который прошел в воскресенье и завершился победой "ПСЖ" со счетом 4:3. Бразилец вышел на игру в стартовом составе и был заменен в начале первого тайма из-за травмы.
Экономика
Обвалом открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже
Главной причиной стало снижение индексов в США из-за опасений, связанных с эпидемией коронавируса.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
На Сахалине начали подготовку к голосованию за поправки в Конституцию
Избирательная комиссия Сахалинской области начала подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.
Экономика
Mastercard заявила о снижении выручки из-за коронавируса
Американская финансовая корпорация Mastercard заявила, что может не достичь запланированных показателей выручки в 2020 году из-за вспышки коронавируса.