Происшествия

Вести.RuВести.RuМашина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de. ЧП произошло днем 24 февраля, когда водитель универсала Mercedes-Benz пытался проехать по тесной улице.
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Немецкая прокуратура рассматривает случившееся на карнавале во Фолькмарзене как покушение на убийство

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СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

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В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, не менее 10 пострадавших

Интерфакс10:08

Машина въехала в толпу на карнавале в Германии

Коммерсантъ10:00

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

РИА Новости09:53

Водитель намеренно въехал в толпу на карнавале в Германии

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В полиции заявили, что водитель умышленно направил машину на людей в Фолькмарзене

ТАСС11:35
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На карнавале в Германии легковушка врезалась в толпу: среди 30 пострадавших дети и старики

КП - Беларусь12:23
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Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
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Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе

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Чего стесняются предки «Хаббла»

Американский относится к типу KH-11, журналисты расшифровывают название как Key Hole («Замочная скважина»), такой впервые отправился в космос в 1976 году и предназначен для оптической разведки.
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США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
РБК 19:50
Политика

Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
РБК 14:03
Армия и оружие

США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 18:32
Политика

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
ТАСС 05:17
Армия и оружие

США объяснили заход американского эсминца в Черное море

Американский эсминец USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море, сообщает пресс-служба ВМС США.
Коммерсантъ 03:09
Политика

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
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Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Культура

HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
REGNUM 22 февраля в 07:24
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru вчера в 02:13
Здоровье

В Минздраве рассказали об опасных для здоровья профессиях

Работники IT-сферы и учителя болеют чаще представителей других профессий.
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Экономика

Работа по привлечению инвесторов из Китая в ОЭЗ на Байкале возобновится после карантина

Привлечение инвесторов из Китая в проекты в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии возобновится после снятия ограничений из-за нового коронавируса, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) Леонид Петухов.
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Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Общество

В России засекретят личные данные и аттестаты некоторых школьников

Как сообщает издание, засекретить данные могут, если школьник является потерпевшим, находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном деле.
URA.Ru 11:29
Общество

Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
РИА Новости 20:15
Кино

Якутская кинокомпания представила свои фильмы на европейском кинорынке

Якутская кинокомпания ART Doydu представила свои фильмы на крупнейшем европейском кинорынке (EFM) в рамках Берлинского кинофестиваля, который проходит с 20 по 27 февраля, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на официальную страницу кинокомпании.
Якутия 24 18:41
Футбол

Финал Кубка Легенд завершился скандалом

Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
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Происшествия

В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими

Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
РИА Новости 07:21
Экономика

На новом предприятии в Тулуне начнут выпускать продукцию из дикоросов

Предполагается создать в Тулуне предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов.
Твой Иркутск 21 февраля в 21:44
Экономика

ДЭК обновила рейтинги сахалинских исполнителей коммунальных услуг

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Сахалин.Инфо 18:39
Авто

Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»

Czinger 21C станет первым автомобилем компании, а в дальнейшем они планируют выпустить трековую модификацию гиперкара.
Tvoe-avto.com 16:11
Политика

В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН

Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости 14:48
Гаджеты

Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов

Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
ToDay News Ufa 13:06
Футбол

Футболист «ПСЖ» Тиаго Силва пропустит три недели из-за травмы бедра

Силва получил повреждение в матче чемпионата Франции с "Бордо", который прошел в воскресенье и завершился победой "ПСЖ" со счетом 4:3. Бразилец вышел на игру в стартовом составе и был заменен в начале первого тайма из-за травмы.
РИА Новости 16:08
Экономика

Обвалом открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже

Главной причиной стало снижение индексов в США из-за опасений, связанных с эпидемией коронавируса.
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Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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Политика

На Сахалине начали подготовку к голосованию за поправки в Конституцию

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Сахалин.Инфо 20:27
Экономика

Mastercard заявила о снижении выручки из-за коронавируса

Американская финансовая корпорация Mastercard заявила, что может не достичь запланированных показателей выручки в 2020 году из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru 19:35
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