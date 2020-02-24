Происшествия
Газета.RuСвыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу
Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
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Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
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В Одессе женщину убило упавшим деревом
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О гибели человека на украинской границе сообщили киевские СМИ со ссылкой на общественную организацию.
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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился почти в два раз по сравнению с количеством голосов, которые он получил во время выборов в прошлом году.
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Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
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Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
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Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
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Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
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Microsoft назвал характеристики Xbox Series X
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Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера
В Лас-Вегасе завершился вечер бокса. В главном бою Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил американца Деонтея Уайлдера в седьмом раунде.
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В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Энергетика
В Польше ждут снижения цен на российский газ
Польша надеется на благоприятный исход событий. Польская «PGNIG» и российский «Газпром» заключили договор о поставках газа еще в 1996 году.
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Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
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В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
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Хачанов переиграл Кукушкина на старте турнира в Дубае
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Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
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Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары
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Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.