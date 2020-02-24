Происшествия

Газета.RuГазета.RuСвыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу

Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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