В социальных сетях трансляцию смотрели тысячи новосибирцев и успевали активно комментировать происходящее. В первые минуты некоторые подумали, что в честь парада Победы на Красной площади в Москве им решили показать повтор новосибирского военного парада с 9 мая 2019 года.

«Машина времени или прошлогодний повтор»: новосибирцы не поверили в парад Победы на площади Ленина

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