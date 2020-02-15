Происшествия
Газета.RuМашинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Приволжский следственный управления СК на транспорте.
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Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3
Происшествия
Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер
Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Политика
Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины
Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными».
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для России
Сотрудники российского представительства компании Volkswagen в России рассказали о новой версии популярного седана Volkswagen Jetta.
Космос
Инженеры NASA рассказали, для чего марсоходу Mars 2020 мощный лазер
Инженеры NASA оборудовали новый марсоход мощной лазерной установкой, которая сможет испарять камни.
Биатлон
Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Кино
В сети появились видео со съемок седьмого сезона сериала «Сваты»
Новые серии сериала "Сваты" снимаются в Белоруссии. На официальной странице "Сватов-7" появились первые видео и новости о "Сватах-7".
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
Спорт
Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом
Россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в США на дистанции 1000 метров.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Космос
Запуск Falcon 9 со спутниками системы Starlink перенесен на сутки
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал перенесен компанией SpaceX на сутки, 14 февраля сообщает телекомпания News13.
Технологии
Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков
Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Биатлон
Биатлониста Устюгова лишили «золота» Олимпиады в Сочи
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Наука
Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах
Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
Политика
Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Армия и оружие
Две ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа
"После срабатывания сирен ПВО в южной части Израиля сообщаем, что две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Политика
Мюнхенский тупик: мирный план по Донбассу не устроил Киев
На Мюнхенской конференции по безопасности была представлена инициатива "12 шагов к миру на Донбассе", созданием которой занимались видные эксперты с Украины, из России и ряда западных стран.