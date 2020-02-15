На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Приволжский следственный управления СК на транспорте.

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

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