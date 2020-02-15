Происшествия

Газета.RuГазета.RuМашинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Приволжский следственный управления СК на транспорте.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

СК назвал вероятную причину гибели машиниста поезда «Ласточка» во Владимире

ТАСС09:26

Прокуратура начала проверку после гибели машиниста в поезде «Ласточка»

РБК08:02

В российском поезде погиб машинист

Lenta.ru06:03

РЖД начали проверку после смерти машиниста «Ласточки» во Владимире

РИА Новости08:08

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

Газета.Ru06:11

Названа возможная причина гибели машиниста «Ласточки» во Владимире

Российская газета08:13

Названа предварительная причина смерти машиниста в «Ласточке»

РЕН ТВ05:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Футбол

«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3

Sport24.ru 13:26
Происшествия

Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер

Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации.
Вести.Ru 15:39
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Музыка

Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
IvanovoNews 12 февраля в 22:20
Политика

Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными».
РБК 12:51
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Авто

Volkswagen рассказал о новой Jetta для России

Сотрудники российского представительства компании Volkswagen в России рассказали о новой версии популярного седана Volkswagen Jetta.
7 новостей 15:47
Космос

Инженеры NASA рассказали, для чего марсоходу Mars 2020 мощный лазер

Инженеры NASA оборудовали новый марсоход мощной лазерной установкой, которая сможет испарять камни.
Planet Today 12 февраля в 02:51
Биатлон

Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Нева Спорт 11:50
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости вчера в 02:58
Кино

В сети появились видео со съемок седьмого сезона сериала «Сваты»

Новые серии сериала "Сваты" снимаются в Белоруссии. На официальной странице "Сватов-7" появились первые видео и новости о "Сватах-7".
Аргументы недели 13 февраля в 06:16
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 13 февраля в 07:16
Музыка

Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa 13:01
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
РИА Новости вчера в 13:42
Спорт

Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом

Россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в США на дистанции 1000 метров.
Спорт-Экспресс 15:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
News.ru вчера в 02:39
Шоу-бизнес

Андрей Ургант сравнил размер своей пенсии с ежедневными тратами

News.ru 15:12
Космос

Запуск Falcon 9 со спутниками системы Starlink перенесен на сутки

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал перенесен компанией SpaceX на сутки, 14 февраля сообщает телекомпания News13.
Красная весна вчера в 17:35
Технологии

Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков

Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
UfacityNews.ru 15:43
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 12 февраля в 03:44
Биатлон

Биатлониста Устюгова лишили «золота» Олимпиады в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
REGNUM 04:32
Наука

Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах

Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
N+1 вчера в 12:09
Политика

Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии.
Lenta.ru 12:17
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск 09:08
Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости 13 февраля в 20:50
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости 03:32
Армия и оружие

Две ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа

"После срабатывания сирен ПВО в южной части Израиля сообщаем, что две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:40
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене

На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Российская газета вчера в 17:40
Политика

Мюнхенский тупик: мирный план по Донбассу не устроил Киев

На Мюнхенской конференции по безопасности была представлена инициатива "12 шагов к миру на Донбассе", созданием которой занимались видные эксперты с Украины, из России и ряда западных стран.
РЕН ТВ вчера в 21:43
Главное