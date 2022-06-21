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Маск, Рубини и Goldman Sachs предупредили о риске рецессии в США

Экономисты американского банка Goldman Sachs Group Inc. ухудшили прогнозы роста экономики США и предупредили, что риск рецессии возрастает.
Интерфакс
На текущий момент экономисты банка оценивают вероятность вхождения экономики в рецессию в течение следующего года в 30% по сравнению с 15% ранее.
Интерфакс
В последний раз американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году.
Интерфакс
Согласно результатам опроса 53 экспертов, проводившегося 16 и 17 июня, вероятность рецессии в экономике США в следующие 12 месяцев составляет 44%.
Финмаркет

Подробнее о событии

В Goldman Sachs предупредили о росте риска рецессии в экономике США
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РБК08:36
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