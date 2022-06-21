Размер абонентской платы в некоторых регионах вырастет с 450 руб. до 750 руб. В пресс-службе Tele2 отметили, что оператор предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах.
Российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген, сопроводив его также своей нотой, заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.