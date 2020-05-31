Космос
RT на русскомМаск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблём Crew Dragon. «Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением», — цитирует ТАСС Маска.
Читать в источнике
Оценить903
Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь.
— Илон Маск, американский инженерLenta.ru вчера в 20:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях
«На первом этапе десять добровольцев для каждой вакцины будут вакцинированы в возрасте от 18 до 30 лет, и через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии каких-либо нежелательных реакций будут вакцинированы оставшиеся добровольцы», — отметил Максютов.
РБК вчера в 06:22
Общество
В Москве за сутки выпало более 100% месячной нормы осадков
Известия вчера в 02:45
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Космос
Эксперт назвал минусы и плюсы запуска Crew Dragon для России
В связи с запуском к МКС нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Россия перестанет получать от NASA деньги за доставку астронавтов и грузов на Международную космическую станцию.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 29 мая в 15:08
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых скидках на автомобили Lada
Автоновости дня 29 мая в 03:42
Общество
В Китае выдвинули новую версию о происхождении коронавируса
Теория, согласно которой источником распространения коронавируса стал продуктовый рынок «Хуанань» в Ухане, оказалась ошибочной.
НТВ вчера в 01:36
Здоровье
Пенсионерам Ульяновской области юридическую помощь окажут бесплатно
Всего в Ульяновской области проживает около 330 тыс. пожилых граждан, в прошлом году бесплатная юридическая помощь понадобилась 5 тыс. неработающих пенсионерам.
REGNUM 28 мая в 02:09
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
Всего в регионе официально зарегистрированы 495 пациентов с коронавирусом: 196 выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 292 пациента.
REGNUM 29 мая в 01:15
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Политика
Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»
Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Происшествия
В ДТП под Саратовом три человека погибли и один пострадал
Три человека погибли и один получил травмы при столкновении автомобиля Lada Granta с грузовиком на трассе в Саратовской области.
ТАСС 01:30
Гаджеты
Смартфон Honor Play4 5G появился в базе TENAA
Известный сетевой информатор под ником Digital Chat Station утверждает, что это смартфон Honor Play4 5G.
ITZine.ru 28 мая в 04:50
Авто
Новый спорткар Nissan показан на видео
В четверг, 28 мая, компания Nissan объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой производитель в ближайшие несколько лет планирует представить 12 новых или обновленных моделей, в числе которых будет преемник спорткара 370Z, показанный в официальном видеоролике.
Тарантас Ньюс 29 мая в 01:05
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Forbes 29 мая в 11:24
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса
По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
Экономика
«Ашан» потерял выручку и покупателей в России
Посещаемость магазинов — в зависимости от недели и от формата — упала на 25–66%, сообщает Les Echos, которая ознакомилась со внутренними документами компании.
Adindex.ru 29 мая в 02:57