Космос

RT на русскомRT на русскомМаск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблём Crew Dragon. «Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением», — цитирует ТАСС Маска.
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Илон Маск
Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь.
— Илон Маск, американский инженерLenta.ru вчера в 20:17

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