Космос

РИА НовостиРИА НовостиМаск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
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Дмитрий Рогозин
Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают „Енисей“ еще более конкурентоспособным.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТелеканал 360° 05:37
с чего всё началось
Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил
 с трагедией ситуацию с запусками перспективной ракеты NASA, которая пока носит рабочее название SLS.
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RT на русском 06:55
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ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Гаджеты

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона.
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В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
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Известия вчера в 23:26
Политика

Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране

Украинский лайнер Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
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Подозреваемый во взятке заместитель мэра Ярославля уволен с работы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения

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Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
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Политика

В Госдуме прошла премьера Мишустина

Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.
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Медведев подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан находится на просмотре в петербургском клубе.
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Компания АвтоВАЗ до конца 2020 года интергрирует в свой дельный ряд Chevrolet Niva под брендом LADA.
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МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы

МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".
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«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
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Яндекс.Маркет назвал самые популярные у россиян смартфоны

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели 2019 года.
3DNews 01:00
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Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента

Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником по экономике президента России Владимира Путина.
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Экономика

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
РИА Новости вчера в 21:04
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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