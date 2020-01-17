Космос
РИА НовостиМаск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
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Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают „Енисей“ еще более конкурентоспособным.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТелеканал 360° 05:37
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