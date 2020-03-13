Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскМаск из-за коронавируса потерял за неделю $5,5 млрд

Уточняется, что Маск потерял 5,5 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 31,1 млрд долларов. Ранее Маск назвал глупостью панику из-за нового коронавируса.
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с чего всё началось
Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил
 Forbes.
РБКвчера в 22:19

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Назвавший панику из-за коронавируса тупостью Маск потерял $5,5 млрд за неделю

Коммерсантъ03:58

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Известия00:30

Илон Маск за неделю потерял 5,5 миллиарда долларов

РИА Новости02:55

Назвавший панику из-за коронавируса глупой Илон Маск потерял миллиарды

РЕН ТВ00:33

Forbes: Маск, назвавший панику из-за коронавируса глупой, потерял за неделю $5,5 млрд

ТАСС03:06

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Илон Маск потерял $5,5 млрд за неделю

Газета.Ruвчера в 22:54

Назвавший глупостью панику из-за вируса Маск потерял за неделю $5,5 млрд

РБКвчера в 22:19
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Наука

Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах

Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
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Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может передаваться коронавирус

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

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Один из лидеров «Салавата Юлаева» Линус Умарк высказался по поводу того, стоит ли продолжать розыгрыш Кубка Гагарина.
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Ученые составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, которые ранее выдавали за проверенные факты.
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В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе проекта «Орел», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
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Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
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Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
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В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости 06:03
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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