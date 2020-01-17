Космос
РИА НовостиМаск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
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Игры
ZeniMax Online выпустит русскую локализацию The Elder Scrolls Online
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Выход Cyberpunk 2077 перенесли на осень
Политика
Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины после того, как подал прошение об отставке на имя президента.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Кино
Режиссёру фильма «Тор: Рагнарёк» предложили снять «Звёздные войны»
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в зачёте грузовиков
Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, показав лучшее время на последнем этапе гонки.
Политика
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Технологии
Появилась новая официальная информация о PlayStation 5
Само собой, со временем страничку исправили, стерев все упоминания о новом контроллере, но интернет все помнит.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали
Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
Гаджеты
В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Авто
«АвтоВАЗ» приступил к выпуску «зимней» LADA Vesta
Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым мотором под капотом получила «зимний» пакет опций Winter, о котором стало известно еще в начале ноября 2019-го.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Общество
Названы самые популярные пароли за 2019 год
В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Общество
В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены
В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Политика
В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Общество
Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза
«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Космос
Зонд Cassini запечатлел полярные сияния на полюсе Сатурна
«Удивительно много вопросов, вращающихся вокруг полярных сияний Сатурна, остаются без ответа, даже после выдающегося успеха миссии Cassini», – признали ученые Ланкастерского университета, исследовавшие снимки.
Общество
Tilda объяснила блокировку сайта о «ростовском деле»
После блокировки сайта о «ростовском деле» к Tilda обратились его владельцы и в течение часа он был разблокирован, утверждается в сообщении.
Политика
Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию
Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.