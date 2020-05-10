Общество
РИА НовостиИлон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
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Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Vprognoze.ru 04:27
Культура
Песню «День Победы» жители 60 стран споют на своих языках
Девятого мая на сайте pobeda-2020.ru будет размещена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира.
Курс дела 07 мая в 06:31
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости вчера в 14:48
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 07 мая в 11:54
Армия и оружие
В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны
Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM вчера в 18:12
Общество
69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки
Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
Вести.Ru 07 мая в 13:37
Единоборства
Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
Общество
Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета
Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
Российская газета 02:49
Общество
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
РИА Новости 03:10
Происшествия
Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован
Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье.
Интерфакс 02:26
Здоровье
На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав
Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Армия и оружие
Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»
Avia.pro вчера в 18:48
Политика
Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом
Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
Здоровье
28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
На 10 мая в регионе уже 669 заболевших В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:17
Общество
Названы главные ошибки при ношении маски
Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Происшествия
В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора
Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:16
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 08 мая в 19:06
Общество
В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Эхо Москвы 03:41