с чего всё началось

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.

Политика Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. 1,3K

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 465

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 1,4K

Культура Песню «День Победы» жители 60 стран споют на своих языках Девятого мая на сайте pobeda-2020.ru будет размещена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира.

Общество Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. 3

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.

Армия и оружие В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 528

Игры Анонсированы первые игры для Xbox Series X Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения. 30

Единоборства Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249 Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США). 32

Общество Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России. 9

Общество Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Происшествия Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье. 140

Здоровье На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.

Политика Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут. 1,8K

Общество Названы главные ошибки при ношении маски Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев. 92

Политика В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства. 15

Происшествия В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 2

Общество МВД отказалось ужесточать ответственность за побои Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. 150