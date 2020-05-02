Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. Сначала он написал, что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом. После этого добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого.

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