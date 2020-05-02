Общество

РИА НовостиРИА НовостиМаск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. Сначала он написал, что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом. После этого добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого.
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Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими

РБКвчера в 16:15

Маск объявил о распродаже имущества

РИА Новостивчера в 21:18

Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Lenta.ruвчера в 21:10

Акции Tesla рухнули после одного твита Маска

Московский Комсомолецвчера в 20:27

Илон Маск признал цены акций Tesla склишком высокими

Газета.Ruвчера в 22:54

Илон Маск хочет продать почти все имущество

Коммерсантъвчера в 14:02

Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество

ТАССвчера в 12:59
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
186
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,5K
Общество

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Кремль заявил, что рассчитать точное время окончания эпидемии в России невозможно.
РБК 03:30
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 19:45
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,3K
Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Наука

Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
215
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451

В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:29
87
Здоровье

Еще 11 амурчан заболели коронавирусом

По последним данным, 13 пациентов с COVID-19 выписаны, они полностью выздоровели, оставшиеся 54 продолжают лечиться.
Амурская правда вчера в 03:55
28
Происшествия

В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище

Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
34
Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
35
Здоровье

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 01:27
18
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Общество

В Крыму выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Новые четыре случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки, общее число составило 104, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:21
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
737
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
650
Здоровье

Владислав Шапша рассказал о медпомощи калужанам без коронавируса

Сегодня, 2 мая, глава региона рассказал о работе калужских больниц с пациентами, которые не больны коронавирусом, но так же нуждаются в медицинской помощи.
Kaluga-poisk.ru 03:10
1
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Наука

Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

В качестве альтернативы медицинским маскам врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы.
Мой Брянск вчера в 05:02
198
Экономика

Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
76
Общество

Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом

Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.
Известия 02:13
14
Происшествия

Число погибших во время бунта в венесуэльской тюрьме возросло до 46

В результате бунта в венесуэльской тюрьме застрелены 46 человек, еще по меньшей мере 50 пострадали.
Известия 00:08
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности Председателя Правительства в связи с тем, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Парламентская газета 30 апреля в 13:04
98
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
2K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,9K
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Культура

Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»

Коммерсантъ 03:35
4
Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
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Космос

Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной

Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
BitCryptoNews вчера в 09:25
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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