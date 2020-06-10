Космос

КоммерсантъКоммерсантъМаск оценил статью Рогозина о Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск дал оценку колонке главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. В ней господин Рогозин прокомментировал полет корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Выдержку из статьи опубликовал в Twitter журналист Эрик Бергер.
Читать в источнике
Комментировать366

Подробнее о событии

Маск отреагировал на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Forbes02:14

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

RT на русскомвчера в 19:28

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Взгляд.рувчера в 14:59

Илона Маска впечатлила статья Рогозина о значении полета Crew Dragon

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Маск прокомментировал статью Рогозина о значении полёта Crew Dragon

News.ruвчера в 16:13

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

РИА Новостивчера в 16:02

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

ТАССвчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
59
Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
78
Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
673
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 млн

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 2 000 464 в ночь на четверг.
ТАСС вчера в 23:26
1
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru вчера в 07:08
648
Политика

В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе

"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:23
Происшествия

Нарколог назвал приблизительные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

iReactor 03:16
68
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
940
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
95
Происшествия

Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУСК по региону.
РИА Новости 02:43
7
Здоровье

Ковид на Сахалине почти побил отметку в 300 заболевших

На 11 июня список пополнили 26 случаев: 15 из них контактные в медицинских учреждениях (перинатальному центру два человека, РСЦ — четыре) и по ранее заболевшим (девять).
Сахалин.Инфо 02:25
Общество

Тысячи канадцев вернут полученные во время пандемии пособия

Вернуть пособия придется, например, тем, кто получил выплаты, но нашел работу и не уведомил об этом власти.
Российская газета вчера в 22:46
1
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
166
Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
1,5K
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:23
Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
2,3K
Общество

В Миннесоте протестующие свалили статую Христофора Колумба

RT на русском 02:30
22
Гаджеты

Портативный монитор ASUS ROG Strix XG17AHP имеет частоту обновления 240 Гц

Компания ASUS выпустила портативный монитор ROG Strix XG17AHP, который можно использовать в качестве дополнительного экрана для настольного компьютера или ноутбука игрового уровня.
3DNews вчера в 23:43
Общество

Министр образования пригрозил аннулировать выданные школьные аттестаты

В конце мая ученики старших классов закончили учебный год, а в начале июня школы начали выдавать своим выпускникам аттестаты.
Обнинск.Name 09 июня в 11:55
20
Политика

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
Ведомости вчера в 17:01
132
Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер вчера в 06:14
30
Общество

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды

Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ФАН вчера в 15:22
120
Общество

Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина

Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену.
REGNUM 03:23
2
Политика

В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

REGNUM вчера в 05:53
49
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
780
Политика

Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
20
Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
228
Кино

Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru вчера в 03:33
12
Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное