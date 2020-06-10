Космос
КоммерсантъМаск оценил статью Рогозина о Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск дал оценку колонке главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. В ней господин Рогозин прокомментировал полет корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Выдержку из статьи опубликовал в Twitter журналист Эрик Бергер.
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Илона Маска впечатлила статья Рогозина о значении полета Crew Dragon
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