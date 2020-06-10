Космос
RT на русскомМаск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.
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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск положительно отозвался о статье главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Forbes о значении первого за девять лет полета пилотируемого космического корабля СЩА для ракетно-космической отрасли России.Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Илона Маска впечатлила статья Рогозина о значении полета Crew Dragon
Московский Комсомолецвчера в 16:15
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