Политика
REGNUMМаск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
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Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 вчера в 03:42
Шоу-бизнес
«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
Общество
Песков рассказал о своих симптомах коронавируса
Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
Политика
СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7
Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 04:03
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
Общество
МЧС: Число подтоплений в Подмосковье может вырасти
Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 197 человек и 68 единиц техники, - сообщили сегодня в пресс-службе подмосковного главка МЧС по Московской области.
Российская газета 05:52
Футбол
Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба.
Газета.Ru 05:51
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК 02:58
Общество
Власти сообщили о последствиях дождей в Москве
В результате непогоды, обрушившейся на Москву, оказались повалены 96 деревьев, также получили повреждения 20 автомобилей, сообщил РБК заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
РБК 05:50
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль 29 мая в 16:56
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Энергетика
США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ
Народные новости 03:48
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
Происшествия
В Москве неизвестные побили мужчину и забрали у него 12 млн рублей
Как установили полицейские, в 20:54 двое неизвестных брызнули гражданину в лицо из газового баллончика, побили его и похитили рюкзак.
RT на русском 04:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 29 мая в 01:05
Футбол
Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов
Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25
Космос
Роскосмос проведет испытания двух новых ракет в 2020 году
Роскосмос объявил о планах провести испытания двух новых ракет в 2020 году, проинформировали в пресс-службе госкорпорации.
Политическая Экспертиза 05:33
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Фигурное катание
Ковтун: больше всего в мире хотел бы посмотреть на работу Тутберидзе
Кажется, что у Орсера больше свободы в действиях спортсмена, а у Тутберидзе — больше чёткости и дисциплины.
RT на русском вчера в 17:44
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Олимпийский чемпион похвастался новым автомобилем, рассказав своим подписчикам о том, что нужно трудиться и развиваться, а не постоянно проводить время перед телевизором.
Car.ru 04:04
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Хоккей
Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
Хоккеист Алексей Терещенко, пять раз выигрывавший чемпионат России и проведший сезон 2019/20 в омском «Авангарде», подверг критике решение руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ввести со следующего сезона жесткий потолок зарплат в размере 900 млн руб.
РБК 06:01
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов
В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
Газета.Ru 01:37
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50