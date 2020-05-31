Политика
REGNUMМаск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
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Мой Брянск 07:28
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В Раде призвали вернуть Украине российский рынок
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Интерфакс 29 мая в 18:54
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Коммерсантъ вчера в 14:40
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Российский хоккеист рассказал о «лютых пьянках» в американских барах
Хоккеист американской студенческой команды "Университет Коннектикут" Владислав Фирстов рассказал о вечеринках американских студентов.
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Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ
Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.
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Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
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