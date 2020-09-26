Глава UFC назвал грязным поступок Конора МакГрегора

Напомним, что в разговоре с главой UFC, состоявшемся в феврале текущего года, Конор МакГрегор обсудил возможных соперников, упомянув Диего Санчеса и Джастина Гэйтжи, а также сообщил о том, что не будет запасным в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который на тот момент еще не был отменен.