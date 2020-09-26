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РБК
РБК

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.В источнике
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РИА Новости

Илон Маск показал фото корабля Starship с хвостовым оперением

РИА Новостивчера в 14:15
ТАСС

Испытательный полет корабля Starship пройдет на высоте 15 км

ТАССвчера в 15:32
Известия

Маск показал фото Starship SN8 с готовым хвостовым оперением

Известиявчера в 15:17
Газета.Ru

Маск опубликовал фото части корабля Starship

Газета.Ruвчера в 14:43
Московский Комсомолец

Илон Маск выложил фото сборки первого корабля SpaceX Starship

Московский Комсомолецвчера в 14:35
Говорит Москва

Илон Маск выложил фото сборки первого корабля SpaceX Starship

Говорит Москвавчера в 14:22
РБК

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

РБКвчера в 16:11

Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы

Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".
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Глава UFC назвал грязным поступок Конора МакГрегора

Напомним, что в разговоре с главой UFC, состоявшемся в феврале текущего года, Конор МакГрегор обсудил возможных соперников, упомянув Диего Санчеса и Джастина Гэйтжи, а также сообщил о том, что не будет запасным в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который на тот момент еще не был отменен.
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