Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением
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Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.В источнике
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