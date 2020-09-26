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РБК
РБК

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.В источнике
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РБК

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

РБКвчера в 16:11
РИА Новости

Илон Маск показал фото корабля Starship с хвостовым оперением

РИА Новостивчера в 14:15
Известия

Маск показал фото Starship SN8 с готовым хвостовым оперением

Известиявчера в 15:17
Газета.Ru

Маск опубликовал фото части корабля Starship

Газета.Ruвчера в 14:43
Московский Комсомолец

Илон Маск выложил фото сборки первого корабля SpaceX Starship

Московский Комсомолецвчера в 14:35
Говорит Москва

Илон Маск выложил фото сборки первого корабля SpaceX Starship

Говорит Москвавчера в 14:22
ТАСС

Испытательный полет корабля Starship пройдет на высоте 15 км

ТАССвчера в 15:32

Мать харьковского курсанта рассказала, как ее сыну удалось выжить

Курсант Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба Вячеслав Злочевский, выживший в авиакатастрофе под Харьковом, успел вовремя выпрыгнуть, рассказала его мать Ирина Злочевская.
Взгляд.рувчера в 07:25

Россия не примет участия в переговорной платформе по «деоккупации» Крыма

Россия оставит без рассмотрения приглашение украинской стороны по участию в "международной платформе по деоккупации Крыма", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
РИА Новости01:16