Lenta.ruМаск потерял 16,9 миллиарда долларов после распоряжения о сокращении штата в TeslaПотери составили 16,9 миллиарда долларов, акции автоконцерна подешевели на 9,2 процента спустя день после утечки распоряжения Маска о сокращении штата в Tesla на 10 процентов.Lenta.ruСостояние бизнесмена оценивается в $216,8 млрд, пишет Forbes.ВедомостиАмериканская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.РИА НовостиШтаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMSuper.ruЭкономика сегодняРоссийская газетаФАНАБНПодробнее о событииМаск потерял 16,9 млрд долларов из-за утечек о сокращениях в TeslaМосковский Комсомолец12:40Маск потерял 16,9 миллиарда долларов после распоряжения о сокращении штата в TeslaLenta.ru12:32Forbes: Илон Маск потерял около $17 миллиардов после утечки о сокращении штата в TeslaПРАЙМ11:51Илон Маск потерял 17 млрд долларов из-за утечек в СМИ о сокращениях в TeslaРоссийская газета12:21Маск за день лишился 17 млрд долларов из-за сведений о грядущих сокращениях в TeslaЭкономика сегодня12:24Состояние Маска уменьшилось на $17 млрд за день из-за грядущих сокращений в TeslaВедомости10:53Состояние Маска рухнуло на $17 млрд за день после утечки о сокращениях в TeslaForbes09:35Показать ещёОценить19Поделиться