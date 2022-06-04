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Маск потерял 16,9 миллиарда долларов после распоряжения о сокращении штата в Tesla

Потери составили 16,9 миллиарда долларов, акции автоконцерна подешевели на 9,2 процента спустя день после утечки распоряжения Маска о сокращении штата в Tesla на 10 процентов.
Lenta.ru
Состояние бизнесмена оценивается в $216,8 млрд, пишет
 Forbes.
Ведомости
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.
РИА Новости
Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния.
РИА Новости

Подробнее о событии

Маск потерял 16,9 млрд долларов из-за утечек о сокращениях в Tesla
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Маск потерял 16,9 миллиарда долларов после распоряжения о сокращении штата в Tesla
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