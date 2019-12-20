с чего всё началось

Орбита трудна. Самые лучшие пожелания для посадки и скорейшего восстановления к следующей миссии.

Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.

Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки

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