с чего всё началось

Орбита трудна. Самые лучшие пожелания для посадки и скорейшего восстановления к следующей миссии.

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Политика WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.

Политика NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа "Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.

Политика Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".

Здоровье Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.

Футбол Блан может заменить Жардима в «Монако» Экс-наставник национальной сборной Франции и «ПСЖ» Лоран Блан может сменить португальца Леонарду Жардима на посту главного тренера «Монако», об этом рапортует издание Footmercato.

Политика ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

Политика Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.