Космос

Российская газетаРоссийская газетаМаск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
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Илон Маск
Орбита трудна. Самые лучшие пожелания для посадки и скорейшего восстановления к следующей миссии.
— Илон Маск, американский инженерРБК 01:02
с чего всё началось
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал
 на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
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Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

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В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

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Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
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