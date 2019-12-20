Космос
Российская газетаМаск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
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Орбита трудна. Самые лучшие пожелания для посадки и скорейшего восстановления к следующей миссии.
— Илон Маск, американский инженерРБК 01:02
с чего всё началось
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.Ведомостивчера в 11:13
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«Многое пошло как надо» сказал руководитель НАСА после проблем со Starliner
AstroNews.ruвчера в 16:27
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Политика
WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине
Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Происшествия
Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области
Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Политика
NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
Космос
«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель "Протон-М", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Происшествия
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Авто
Обновленная Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Футбол
Блан может заменить Жардима в «Монако»
Экс-наставник национальной сборной Франции и «ПСЖ» Лоран Блан может сменить португальца Леонарду Жардима на посту главного тренера «Монако», об этом рапортует издание Footmercato.
Политика
Корпоратив партии Зеленского обсудили в Сети
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», Малкин набрал 30-е очко в сезоне
Российский нападающий набрал 30 очков (9+21) в нынешнем регулярном чемпионате. Для «Эдмонтона» это шестое поражение в семи последних играх.
Общество
В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом
Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Политика
ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
Экономика
Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
Общество
Белоруссия в 2020 году купит у России около 20 млрд кубометров газа
Белоруссия и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни.
Общество
Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год
Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Футбол
«Рома» разгромила на выезде «Фиорентину»
«Рома» нанесла крупное поражение «Фиорентине» в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.