Коронавирус

ВедомостиВедомостиМаск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. Причиной этому стало решение властей калифорнийского округа Аламеда из-за коронавируса запретить возобновление работы завода Tesla в ближайшее время.
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с чего всё началось
«Если мы вообще сохраним производственную деятельность во Фримонте, то это будет зависеть от того, как будут относиться к Tesla в будущем»,— написал господин Маск в Twitter
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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