Коронавирус
ВедомостиМаск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. Причиной этому стало решение властей калифорнийского округа Аламеда из-за коронавируса запретить возобновление работы завода Tesla в ближайшее время.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Если мы вообще сохраним производственную деятельность во Фримонте, то это будет зависеть от того, как будут относиться к Tesla в будущем»,— написал господин Маск в Twitter.Коммерсантъвчера в 14:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Политика
В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов
Известия вчера в 22:14
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Армия и оружие
Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»
Avia.pro вчера в 18:48
Общество
Режим повышенной готовности продлен в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн вчера в 07:41
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
В Москве уточнили правила ношения маски и перчаток
Данчиков уточнил, что формально сейчас в указе мэра Москвы есть требование о ношении масок только общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте.
Lenta.ru вчера в 15:34
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Усиленную проверку автомобилей из-за COVID-19 начнут во Владивостоке
Выборочные проверки автотранспорта начнутся в столице Приморья в ближайшие дни, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Российская газета 01:23
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Экономика
Минфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза
Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08 мая в 10:43
Общество
Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
Единоборства
Чемпион UFC Сехудо объявил о завершении карьеры
Сехудо одержал победу над Домиником Крузом техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Московский Комсомолец 01:17
Общество
Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве
Столичное небо окрасилось в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Вечерняя Москва вчера в 15:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
Здоровье
В Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус
За минувшие сутки в Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус.
Газета Кемерова 00:11
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый мотор
Седан Mercedes-Benz CLS получил новую базовую версию с индексом 260, созданную специально для китайского рынка.
Автоновости дня 08 мая в 04:01
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
Авто
ЗАЗ начнет выпуск современных легковых машин после отмены карантина
Тарантас Ньюс вчера в 12:12
Культура
Россиян развлекут концертом лауреата «Грэмми» и снежным человеком
Героиня отправляется в экспедицию, пытаясь вернуть домой найденного в мегаполисе снежного человека.
Lenta.ru 00:02
Авто
Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок.
Motor 08 мая в 06:01
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Здоровье
Определен способ предотвратить пневмонию при коронавирусе
Комаровский рассказал, что предотвратить размножение коронавируса в легких поможет хороший иммунитет.
МедиаПоток вчера в 04:41
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 08 мая в 16:47