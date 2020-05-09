с чего всё началось

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. Причиной этому стало решение властей калифорнийского округа Аламеда из-за коронавируса запретить возобновление работы завода Tesla в ближайшее время.

Общество Бак российской ракеты взорвался в космосе Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter. 257

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,7K

Спорт Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России Книга посвящена допинговому скандалу в российском спорте. Сам автор охарактеризовал работу как "развал секретной допинг-империи".

Общество Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ на август Рособрнадзор рассматривает перенос проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август в связи с пандемией коронавируса. 10

Общество Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). 1,8K

Политика Кадыров объяснил жесткий карантин в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жесткого карантина в республике для противодействия COVID-19. 3

Происшествия Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 429

Общество Эксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам Cam4 попали в открытый доступ в Сети.

Кино Фанаты выпустили трейлер короткометражки по Cyberpunk 2077 Трейлер фанатской короткометражки по вселенной игры Cyberpunk 2077 появился на YouTube.

Футбол Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака» против «Черноморца» Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал о договорном поединке, который «красно-белые» якобы провели против одесского «Черноморца» в 1970-м году.

Единоборства Федерация бокса России предложила дать гражданство Усику и Ломаченко Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выступил с инициативой предоставить украинским боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику российское гражданство.

Гаджеты Apple может готовить первые профессиональные наушники — Джон Проссер Возможность подготовки компанией Apple своих первых профессиональных наушников AirPods Studio подтвердил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) 9 мая в Twitter.