Коронавирус
ВедомостиМаск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. Причиной этому стало решение властей калифорнийского округа Аламеда из-за коронавируса запретить возобновление работы завода Tesla в ближайшее время.
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«Если мы вообще сохраним производственную деятельность во Фримонте, то это будет зависеть от того, как будут относиться к Tesla в будущем»,— написал господин Маск в Twitter.Коммерсантъ14:57
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