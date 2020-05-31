Политика

РИА НовостиРИА НовостиМаск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

"Батут работает", — заявил американский миллиардер во время брифинга, посвященного запуску корабля Crew Dragon к МКС. Присутствующие на мероприятии засмеялись, а Маск добавил, что "это шутка для посвященных".
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Подробнее о событии

Маск после пилотируемого запуска Crew Dragon к МКС вспомнил о шутке Рогозина про батут

ТАСС01:02

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

РИА Новости07:21

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности о батуте

РБК01:02

В Роскосмосе оценили запуск Crew Dragon Илона Маска к МКС

Газета.Ru08:23

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru00:29

Илон Маск ответил «Роскосмосу» шуткой про «работающий батут»

Коммерсантъвчера в 22:46

Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину: «Батут работает»

Ведомостивчера в 19:49
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:14, Ашберн

Илон Маск после запуска корабля Crew Dragon иронично ответил на давнюю фразу главы «Роскосмоса»

КП - Беларусь09:06
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
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Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
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МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

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Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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