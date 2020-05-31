Политика

РИА НовостиРИА НовостиМаск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

"Батут работает", — заявил американский миллиардер во время брифинга, посвященного запуску корабля Crew Dragon к МКС. Присутствующие на мероприятии засмеялись, а Маск добавил, что "это шутка для посвященных".
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