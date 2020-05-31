Они верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным.

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

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