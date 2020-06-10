с чего всё началось

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. Соответствующее сообщение он разместил в среду в комментарии к публикации в Twitter журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.

Политика Украина не предоставила данные с радаров о крушении MH17 Власти Украины не предоставили данные с первичных радаров в день крушения самолета MH17. Об этом заявил прокурор Тейс Бергер. 1K

Происшествия Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска Решение вступило в законную силу Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика Госсекретарь США раскритиковал Россию за призыв в армию жителей Крыма Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия набирает в Крыму призывников в армию под страхом уголовного наказания.

Космос На МКС проверят российский модуль на наличие токсичного бензола На Международной космической станции (МКС) проводят измерения уровня токсичного бензола в российском модуле «Звезда», сообщается на сайте NASA 9 июня. 1

Общество Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде Сенатор Совфеда Сергей Леонов считает, что в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения следует пожизненно лишать водительских прав. 4

Гаджеты Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре. 1

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко. 937

Общество На Сахалине проживающие в обсерваторе объявили голодовку Южно-Сахалинск, 10 июня 2020, 11:04 — REGNUM В сахалинском обсерваторе, развернутом на спортивной базе «Восток», люди объявили голодовку.

Армия и оружие «Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны. 2

Общество В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году". 17

Политика Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной". 2