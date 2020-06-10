Космос

ТАССТАССМаск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. Соответствующее сообщение он разместил в среду в комментарии к публикации в Twitter журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.
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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск положительно отозвался
 о статье главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Forbes о значении первого за девять лет полета пилотируемого космического корабля СЩА для ракетно-космической отрасли России.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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