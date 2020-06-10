Космос

ТАССТАССМаск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. Соответствующее сообщение он разместил в среду в комментарии к публикации в Twitter журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск положительно отозвался
 о статье главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Forbes о значении первого за девять лет полета пилотируемого космического корабля СЩА для ракетно-космической отрасли России.
Московский Комсомолец16:15

Подробнее о событии

Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Lenta.ru17:35

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

ТАСС17:25

Илона Маска впечатлила статья Рогозина о значении полета Crew Dragon

Московский Комсомолец16:15

Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Газета.Ru16:24

Маск прокомментировал статью Рогозина о значении полёта Crew Dragon

News.ru16:13

Маск прокомментировал статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

РИА Новости16:02

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Взгляд.ру14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Футбол

Сразу девять игроков покинули «Спартак»

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 13:27
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
93
Шоу-бизнес

Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
Что происходит 09:17
57
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1,3K
Армия и оружие

Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия

Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года.
Газета.Ru 10:40
23
Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова до 9 августа в рамках дела о смертельной аварии в Москве.
Невские Новости вчера в 15:01
7K
Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Экономика

«Озон Фармацевтика» выставлена на продажу

«Озон Фармацевтика» выставлена на продажу Нерентабельность производства лекарств низшего ценового сегмента вынуждает собственников бизнеса продавать свои предприятия.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM 18:14
5
Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 15:51
179
Космос

Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска

Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 вчера в 15:21
4
Гаджеты

Вышла публичная бета-версия Android 11

Google выпустила первую публичную бета-версию Android 11. Опробовать будущее обновление теперь может любой желающий.
The GEEK 15:48
2
Экономика

Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал

В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
10
Экономика

«Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором»

Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
Коммерсантъ 18:04
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:26
461
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
760
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
378
Путешествия

В Ростуризме назвали дату начала полноценного курортного сезона

С 1 июля жители страны смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности.
Анапское Черноморье 07:30
197
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о своей встрече с пьяным Ефремовым

Discover24 14:03
6
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
397
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
2,2K
Происшествия

По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского

Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
Русский Запад 11:52
10
Здоровье

В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов

Всем хватит 35 регионов России получат "Авифавир" в ближайшее время, сообщили "Известиям" в компании "ХимРар" и РФПИ.
Известия 17:01
Экономика

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
88
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
210
Здоровье

В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом

За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08 июня в 03:44
1K
Политика

Трамп не намерен «наказывать» Меркель выводом войск

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что американский лидер не намерен "наказывать" немецкого канцлера Ангелу Меркель выводом американских войск из страны.
Газета.Ru 15:51
2
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
73
Здоровье

Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы врача-проктолога

Отличным ужином, по мнению врача, станет тушеная капуста, отварная говядина, овощной салат, голубцы с гречкой, белая рыбы с салатом из овощей или кабачковая запеканка со сметаной и творогом.
ToDay News Ufa 14:50
7
Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
250
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное