с чего всё началось

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. Соответствующее сообщение он разместил в среду в комментарии к публикации в Twitter журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.

Общество От коронавируса в мае в Москве умерли 2757 человек Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве. 340

Политика Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает. 874

Игры Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня. 8

Происшествия По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов. 10

Общество Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 930

Общество МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России. 96

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,4K

Спорт МОК аннулировал результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Олимпиаде 2014 года, которая прошла в Сочи.

Наука На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них. 1

Общество Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.

Общество В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.

Политика В Германии продлили ограничения на поездки за пределы Европы Правительство Германии в среду приняло решение продлить ограничения на поездки в страны, не входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону, до 31 августа, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. 9

Транспорт ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ. 368

Футбол Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 37

Общество В Южно-Сахалинске могут появиться суперсайты Предприниматели внесли предложение рассмотреть возможность установки нестандартных для Южно-Сахалинска крупноформатных рекламных конструкций суперсайт.

Экономика Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. 15