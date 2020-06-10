с чего всё началось

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.

Политика США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики Программа ледокольного флота, как говорится в документе, призвана обеспечить полярную безопасность и поддержать национальные интересы США в Арктике и Антарктике. 228

Экономика Акции Tesla рекордно подорожали Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов. 2

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2K

Экономика ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. 90

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 66

Экономика Прибыль банков в мае стала рекордно низкой Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. 91

Происшествия Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако). 15

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 238

Происшествия В СК поступили материалы для уголовных дел из-за COVID-19 в тюрьмах Результаты проверки могут стать основанием для возбуждения первых уголовных дел, связанных с распространением коронавирусной инфекции в тюрьмах.

Политика Врио губернатора Иркутской области выдвинул свою кандидатуру на выборы Как уже сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Иркутской области на своем заседании 10 июня, назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября 2020 г. Для регистрации кандидатам, поддержанным партиями, необходимо собрать подписи депутатов и глав не менее чем в 32 муниципальных районах и городских округах. 1

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 48