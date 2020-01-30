Экономика

REGNUMREGNUMМаск разбогател на $2,3 млрд за час за счет капитализации Tesla

На $2,3 млрд увеличил в течение часа свое состояние американский бизнесмен и инженер Илон Маск за счет увеличения рыночной капитализации компании Tesla. Это 30 января следует из материалов агентства деловых новостей Bloomberg.
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Бизнесмен, основатель Тesla и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Тesla, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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