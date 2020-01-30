с чего всё началось

На $2,3 млрд увеличил в течение часа свое состояние американский бизнесмен и инженер Илон Маск за счет увеличения рыночной капитализации компании Tesla. Это 30 января следует из материалов агентства деловых новостей Bloomberg.

Маск разбогател на $2,3 млрд за час за счет капитализации Tesla

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