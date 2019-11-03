Экономика

Lenta.ruLenta.ruМаск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов. После этого акции выросли почти на 24 процента в течение недели. В связи с этим состояние Маска увеличилось примерно на два миллиарда долларов и составило в целом 22,9 миллиарда долларов.
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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbesвчера в 10:00

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъвчера в 15:00

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБКвчера в 16:05

Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАССвчера в 20:16

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:50

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на 2 миллиарда долларов

Эхо Москвывчера в 17:08

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Известиявчера в 17:48
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Происшествия

Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
РБК 00:48
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В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Происшествия

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Общество

Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград 01 ноября в 10:52
Политика

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 19:43
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Гаджеты

Пользователей Android предупредили о новом вирусе

Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
Взгляд.ру 31 октября в 20:53
Политика

Стало известно о побеге Бабченко с Украины

Lenta.ru вчера в 16:35
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20
Единоборства

Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC

Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Кино

Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке

Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26
Хоккей

Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном»

NewInform вчера в 20:00
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Армия и оружие

Израильские военные перехватили семь ракет, запущенных из сектора Газа

В сентябре, в ответ на запуск ракет, Израиль ответил авиаударом по целям движения ХАМАС.
Эхо Москвы 01 ноября в 14:59
Гаджеты

Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

ToDay News Ufa вчера в 02:49
Армия и оружие

ЛНР завершила разведение сил в районе Золотого

ФАН вчера в 10:43
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ 31 октября в 17:32
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Здоровье

Россиян призвали не покупать «домашние» продукты

Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.
Life.ru вчера в 02:50
Футбол

Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба

Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».
ФК Ростов вчера в 15:14
Авто

Составлен рейтинг внедорожников с наибольшим клиренсом

Автоновости дня вчера в 01:26
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Политика

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.
Мойка78 вчера в 09:30
Футбол

Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая

Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:35
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика

Турки выяснили роль Кардашьян в признании Геноцида армян Конгрессом

Турецкие СМИ сообщили о роли американской теледивы и бизнесвумен армянского происхождения Ким Кардашьян в процессе принятия Палатой представителей Конгресса резолюции о признании Геноцида армян.
Rusarminfo.ru 01 ноября в 05:41
Происшествия

СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Футбол

Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет

Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
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