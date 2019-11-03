Экономика

Lenta.ruLenta.ruМаск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов. После этого акции выросли почти на 24 процента в течение недели. В связи с этим состояние Маска увеличилось примерно на два миллиарда долларов и составило в целом 22,9 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbes11:00

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъ16:00

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБК17:05

Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАСС21:16

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

РИА Новости19:50

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на 2 миллиарда долларов

Эхо Москвы18:08

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Известия18:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

РБК 17:40
Политика

Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии

США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru 21:53
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ

Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Тарантас Ньюс 01:06
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Единоборства

Дональд Трамп приехал на UFC 244 в Нью-Йорке

Sports.ru 22:31
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 11:31
Наука

Служба сверхточного времени: самый крутой хронометр в мире

В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
Популярная механика 07:17
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru вчера в 02:40
Политика

«Легко залатать»: Трамп отметил прочность стены на границе с Мексикой

Трамп добавил, что за пограничными участками ведется наблюдение, а проемы можно "очень легко залатать".
РЕН ТВ 22:46
Наука

Большой брат следит за меньшими

Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
N+1 31 октября в 08:27
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 12:39
Хоккей

Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном»

NewInform 21:00
Здоровье

Диетологи назвали самые опасные виды мяса

Самую большую опасность представляет баранина и утиное мясо. Они плохо осваиваются организмом.
Стерлеград 05:00
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 31 октября в 13:42
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Иеронимом

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, то есть РПЦ пресекает возможность совместного служения литургии с этим архиепископом.
Газета.Ru 12:56
Общество

Минтруд упростит порядок назначения пенсий

Упростить порядок назначения пенсий россиянам планируют в Минтруда.
Mockva.ru вчера в 13:43
Общество

Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга

Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета вчера в 21:27
Автоспорт

Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Происшествия

В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»

Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости 20:24
Происшествия

После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детского сада

Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада «Сказка», где был убит шестилетний ребенок, передает «Интерфакс».
Ведомости 06:50
Общество

В ФАР оценили новые правила ОСАГО

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 31 октября в 07:42
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
Армия и оружие

Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю

Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия 22:43
Политика

Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ 10:27
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом

Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новости 17:07
Политика

Ахмеда Билалова отпустили под залог в США

Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" ранее был задержан в Майами Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог в США.
Piter.tv вчера в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное