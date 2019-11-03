Экономика
Lenta.ruМаск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов. После этого акции выросли почти на 24 процента в течение недели. В связи с этим состояние Маска увеличилось примерно на два миллиарда долларов и составило в целом 22,9 миллиарда долларов.
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Политика
Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии
США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru 21:53
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Тарантас Ньюс 01:06
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Единоборства
Дональд Трамп приехал на UFC 244 в Нью-Йорке
Sports.ru 22:31
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 11:31
Наука
Служба сверхточного времени: самый крутой хронометр в мире
В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
Популярная механика 07:17
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru вчера в 02:40
Политика
«Легко залатать»: Трамп отметил прочность стены на границе с Мексикой
Трамп добавил, что за пограничными участками ведется наблюдение, а проемы можно "очень легко залатать".
РЕН ТВ 22:46
Наука
Большой брат следит за меньшими
Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
N+1 31 октября в 08:27
Здоровье
Диетологи назвали самые опасные виды мяса
Самую большую опасность представляет баранина и утиное мясо. Они плохо осваиваются организмом.
Стерлеград 05:00
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 31 октября в 13:42
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Иеронимом
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, то есть РПЦ пресекает возможность совместного служения литургии с этим архиепископом.
Газета.Ru 12:56
Общество
Минтруд упростит порядок назначения пенсий
Упростить порядок назначения пенсий россиянам планируют в Минтруда.
Mockva.ru вчера в 13:43
Общество
Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга
Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета вчера в 21:27
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости 20:24
Происшествия
После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детского сада
Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада «Сказка», где был убит шестилетний ребенок, передает «Интерфакс».
Ведомости 06:50
Общество
В ФАР оценили новые правила ОСАГО
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 31 октября в 07:42
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия 22:43
Политика
Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ 10:27
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика
Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новости 17:07
Политика
Ахмеда Билалова отпустили под залог в США
Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" ранее был задержан в Майами Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог в США.
Piter.tv вчера в 12:15