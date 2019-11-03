Экономика
Lenta.ruМаск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов. После этого акции выросли почти на 24 процента в течение недели. В связи с этим состояние Маска увеличилось примерно на два миллиарда долларов и составило в целом 22,9 миллиарда долларов.
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Минздрав изменил нормы потребления соли
Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета вчера в 05:54
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Газета.Ru вчера в 15:26
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Победу в поединке техническим нокаутом одержал Масвидаль, после того как доктор остановил встречу перед четвёртым раундом.
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Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
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Настя Рыбка заявила о планах заняться политикой
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском вчера в 14:51
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Саратовец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
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Piter.tv вчера в 10:14
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Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
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РИА Новости вчера в 17:13
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В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
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Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
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Газета.Ru вчера в 20:55
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«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Происшествия
В Жуковском потушили пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
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Футбол
Бийол удален в матче с «Зенитом». Он получил 2 желтые за 4 минуты
Sports.ru вчера в 12:17
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Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Политика
Журналист сообщил о драке начальника СБУ с главой офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подрался с начальником Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.
РБК вчера в 22:33
Общество
Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца
Вести.Ru вчера в 21:20
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости вчера в 03:04
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
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Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы - Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", - говорится в Twitter президента.
РИА Новости 00:47
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при США 2019
Пилот Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при США.
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Здоровье
Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
RT на русском 01:38
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 18:43
Культура
Александр Градский отмечает 70-летний юбилей
3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.
RT на русском 00:46
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 19:43
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Политика
Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений
Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.
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