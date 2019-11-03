Экономика

Lenta.ruLenta.ruМаск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов. После этого акции выросли почти на 24 процента в течение недели. В связи с этим состояние Маска увеличилось примерно на два миллиарда долларов и составило в целом 22,9 миллиарда долларов.
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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

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