Экономика
Lenta.ruМаск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов. После этого акции выросли почти на 24 процента в течение недели. В связи с этим состояние Маска увеличилось примерно на два миллиарда долларов и составило в целом 22,9 миллиарда долларов.
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"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
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При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
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В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
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Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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Трамп ожидает визита Зеленского в Белый дом
Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием принял бы украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.
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Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
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Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
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Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Футбол
Гол Кинга принес «Борнмуту» победу над «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
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Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
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В России стали дешевле кроссовер Volkswagen Tiguan и пикап Volkswagen Amarok.
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В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
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Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
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Старшая из «Папиных дочек» изменилась до неузнаваемости
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В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
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Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.
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Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor 10:29
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В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Футбол
Розетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
Soccer.ru вчера в 09:26