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Маск считает, что экономика США находится в состоянии рецессии

Миллиардер Илон Маск, глава компании Tesla Inc, считает, что в экономике США уже началась рецессия, которая может продлиться от 12 до 18 месяцев, пишет агентство Bloomberg.
Интерфакс
В январе-марте ВВП США сократился на 1,4%, однако спад вызван главным образом рекордным дефицитом внешнеторгового баланса.
Финмаркет
Составленный Bloomberg консенсус-прогноз предполагает, что вероятность рецессии в США в ближайший год составляет около 30%.
Финмаркет
В текущем квартале ожидается рост американской экономики примерно на 1,8%, свидетельствует оценка Федерального резервного банка Атланты.
Финмаркет

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Глава Tesla Илон Маск предсказал экономике США 18 месяцев рецессии
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