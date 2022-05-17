ТАССМаск считает, что экономика США находится в состоянии рецессииМиллиардер Илон Маск, глава компании Tesla Inc, считает, что в экономике США уже началась рецессия, которая может продлиться от 12 до 18 месяцев, пишет агентство Bloomberg.ИнтерфаксВ январе-марте ВВП США сократился на 1,4%, однако спад вызван главным образом рекордным дефицитом внешнеторгового баланса.ФинмаркетСоставленный Bloomberg консенсус-прогноз предполагает, что вероятность рецессии в США в ближайший год составляет около 30%.ФинмаркетВ текущем квартале ожидается рост американской экономики примерно на 1,8%, свидетельствует оценка Федерального резервного банка Атланты.ФинмаркетЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuSolenka.infoПодробнее о событииГлава Tesla Илон Маск предсказал экономике США 18 месяцев рецессииLenta.ru06:09Илон Маск заявил, что экономика США находится в состоянии рецессииNews.ru05:29Bloomberg: Маск сообщил о начале рецессии в экономике СШАNVL04:10Маск: экономика США вошла в рецессиюSmotrim.ru05:13Маск считает, что экономика США находится в состоянии рецессииТАСС04:48Маск объявил о начале рецессии в США сроком на полтора годаГазета.Ru05:19Маск заявил о начале рецессии в экономике СШАМосковский Комсомолец03:39Показать ещёОценить30Поделиться