Экономика
Российская газетаМаск стал богаче на два миллиарда долларов за неделю благодаря Tesla
Американский бизнесмен, инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск за неделю стал богаче на два миллиарда долларов. Это произошло после отчетности о прибыли компании Tesla за третий квартал 2019 года.
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