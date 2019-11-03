Американский бизнесмен, инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск за неделю стал богаче на два миллиарда долларов. Это произошло после отчетности о прибыли компании Tesla за третий квартал 2019 года.

Маск стал богаче на два миллиарда долларов за неделю благодаря Tesla

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