Экономика
Lenta.ruМаск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов. После этого акции выросли почти на 24 процента в течение недели. В связи с этим состояние Маска увеличилось примерно на два миллиарда долларов и составило в целом 22,9 миллиарда долларов.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак прилетел в Москву ради дочери
Комсомольская правда 08:35
Армия и оружие
Владимир Карасёв: Поляки не собираются погибать за Прибалтику
Поляки поняли, что дело пахнет керосином, и полыхнет не США, а Польша.
Новостной фронт 09:15
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие
США и Южная Корея могут вновь отменить учения Vigilant ACE
Соединенные Штаты и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 22:40
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Авто
Новый Kia Optima впервые увидели без камуфляжа
Официальная премьера нового поколения Optima состоится в ближайшие недели. Кузов имеет очертания четырехдверного купе.
Автомобили.ру 01:28
Хоккей
Радулов открыл счёт в матче с «Монреалем»
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов открыл счёт в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».
Чемпионат 20:02
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru 31 октября в 20:00
Общество
Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга
Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета вчера в 21:27
Политика
Трамп сообщил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского.
РБК 20:50
Политика
Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа
Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor 20:51
Шоу-бизнес
Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал 12:37
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество
Жителю Германии удалили самый длинный в мире зуб
Life.ru вчера в 12:43
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Экономика
Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс 10:07
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии
США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru 21:53
Наука
Служба сверхточного времени: самый крутой хронометр в мире
В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
Популярная механика 07:17
Космос
Ученые оценили возможности почв Марса и Луны
Fertilizer Daily вчера в 07:00
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Тарантас Ньюс 31 октября в 03:39
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Теннис
Надаль объяснил причины снятия с «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил причины снятия с турнира серии «Мастерс 1000» в Париже.
Чемпионат 13:10
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Автоновости дня вчера в 22:28
Происшествия
В Кемерове начали проверку после гибели человека при пожаре на складе
Следственное управление по Кемеровской области организовало проверку по факту пожара в производственно-складских помещениях в промышленной зоне Кемерова, в результате которого погиб мужчина.
RT на русском 02:10