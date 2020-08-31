Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
Смотрите также
Публикация певицы Адель в Instagram вызвала восторг пользователей
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Что изменится в законах в сентябре 2020 года
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
За 5 рублей в центре Ростова продается особняк
The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Синоптик назвал срок наступления бабьего лета в центральной части РФ
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Оппозиция Черногории назвала ошибкой поддержку санкций против России
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Состояние господина Маска превысило $115 млрд. На четвертую строчку рейтинга он поднялся 17 августа.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
в понедельник, 31 августа.
Подробнее о событии