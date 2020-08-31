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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Состояние господина Маска превысило $115 млрд. На четвертую строчку рейтинга он поднялся 17 августа.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Коммерсантъ19:48
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Известиявчера в 16:09
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
43

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы.
РБК20:14
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За 5 рублей в центре Ростова продается особняк

Всего власти Ростова намерены продать пять зданий, каждое из которых оценено в 1 рубль, однако в конкурсной документации прописано два очень важных условий – ремонт здания и размещение на фасаде памятной таблички.
Privet-Rostov.ruвчера в 09:49
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Как следует из сообщения, 28 августа текущего года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.
Военное дело23:09
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Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.
REGNUMвчера в 12:29
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