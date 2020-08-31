Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты
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Американский предприниматель Илон Маск вышел на третье место в мире в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным экспертов, в понедельник, 31 августа, состояние Маска превысило 111,3 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
в понедельник, 31 августа.
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