Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Американский предприниматель Илон Маск вышел на третье место в мире в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным экспертов, в понедельник, 31 августа, состояние Маска превысило 111,3 миллиарда долларов.