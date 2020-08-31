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Lenta.ru
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Американский предприниматель Илон Маск вышел на третье место в мире в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным экспертов, в понедельник, 31 августа, состояние Маска превысило 111,3 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
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Коммерсантъ

Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Коммерсантъ19:48
Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Известиявчера в 16:09
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37

Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО) объявили о создании политической партии «Вместе» для объединения сторонников.
Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии
Smolnarod.ru01:53
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru00:02
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
2,9K

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и 29 белорусским чиновникам

Латвия и Эстония вслед за Литвой запретили въезд на свои территории президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам, заявили в министерствах иностранных дел балтийских государств.
Полит.рувчера в 08:06
2,6K

Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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