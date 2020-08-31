Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Состояние господина Маска превысило $115 млрд. На четвертую строчку рейтинга он поднялся 17 августа.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Коммерсантъ19:48
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Известиявчера в 16:09
Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23

«Антонов» выпустил первый серийный самолет без российских деталей

На украинском государственном предприятии ГП "Антонов", которое разрабатывает и производит самолеты серии "Ан", выпустили первый серийный транспортник Ан-178, при производстве которого не применялись детали из РФ.
Московский Комсомолец17:53

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
53

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
321

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
43

Учеба дочери замглавы Забайкалья в Москве обойдется в 2,5 млн рублей

За учебу дочери замгубернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой Аляны в одном из самых престижных вузов России на факультете международных отношений МГИМО придется заплатить почти 2,5 млн рублей.
Московский Комсомолец Читавчера в 03:24
4